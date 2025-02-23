Μερτς:  «Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές» - Χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση

Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Φρίντριχ Μερτς απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του κόμματός του στο Βερολίνο μετά τη δημοσίευση του exit poll.



«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε, καταχειροκροτούμενος.

Το κόμμα του Μερτς, μαζί με το «αδελφό» κόμμα της Βαυαρίας, τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (το CSU) συγκέντρωσαν συνολικά- σύμφωνα με το exit poll.«Αυτό που έχω να πω στους ψηφοφόρους μας είναι να σας ευχαριστήσω που δείξατε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς και σε εμένα προσωπικά, δεδομένου ότι γνωρίζω τι σημαίνει αυτό από πλευράς ευθύνης», συνέχισε.«Και γνωρίζω την κλίμακα της δουλειάς που έχουμε μπροστά μας, και με τον μεγαλύτερο σεβασμό θα την αναλάβω».Τόνισε την ανάγκη να σχηματιστεί γρήγορα κάποιος συνασπισμός., επισήμανε.«Τώρα θα μιλήσουμε μεταξύ μας και το συντομότερο δυνατό, πρέπει να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κυβέρνηση στη Γερμανία, μια κυβέρνηση ικανή να λειτουργήσει με βάση την πλειοψηφία».

