Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα ως παράλογους τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία επιδιώκει να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές και δήλωσε ότι οι Αμερικανοί κατάσκοποι έχουν την πρόθεση να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως εχθρό.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία παραμένει η «κυρίαρχη απειλή» για τις αμερικανικές εκλογές και ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο οπλοστάσιο εργαλείων για να υποστηρίξει έναν από τους υποψηφίους και να σπείρει διαιρέσεις.

«Όσον αφορά αυτές τις κατηγορίες, είναι παράλογες και τις απορρίπτουμε σθεναρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές από την Ουάσινγκτον.

«Θα υπάρξουν πολλές τέτοιες δηλώσεις καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές εκλογές, διότι η Ρωσία και ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους προσωπικά είναι ουσιαστικά σημαντικοί παράγοντες που τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται κατά τη διάρκεια του πολιτικού τους αγώνα, ιδίως κατά την προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική εκστρατεία.

Ο Πούτιν είχε προτείνει στο παρελθόν ότι, για τη Ρωσία, ο Μπάιντεν ήταν προτιμότερος από τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν ήταν σαφές αν μιλούσε σοβαρά ή σαρκαστικά.

Το Κρεμλίνο είναι επιφυλακτικό για την Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι η αντιπρόεδρος δεν είχε διακριτή συμβολή στις σχέσεις με τη Μόσχα πέρα από κάποια μη φιλική ρητορική.

Σχόλια ανώτερου αξιωματούχου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έδειξαν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αναμένουν ότι οι ξένοι παράγοντες θα εστιάσουν εκ νέου τις επιχειρήσεις επιρροής τους στη Χάρις.

«Η Μόσχα αξιοποιεί τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τη Ρωσία και έχουν ως αντικείμενο την επιρροή για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων με επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις εκλογές», δήλωσε το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Αυτές οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει πλατφόρμες επιρροής, έχουν ασχοληθεί άμεσα και διακριτικά με τους Αμερικανούς και χρησιμοποίησαν βελτιωμένα εργαλεία για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο για το αμερικανικό κοινό, ενώ έκρυβαν το χέρι της Ρωσίας».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η προσπάθεια να εμπλακεί η Ρωσία στην προεκλογική εκστρατεία είναι επιζήμια για τις σχέσεις - και ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως εχθρό.

«Κάθε φορά η εκμετάλλευση της Ρωσίας και του Πούτιν στην εσωτερική πολιτική διαμάχη στην Αμερική προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ζημιά, ανεπανόρθωτη ζημιά στις διμερείς ρωσοαμερικανικές σχέσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Η κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ας πούμε, έχει υποκύψει στις μοντέρνες τάσεις της εσωτερικής πολιτικής - πρέπει επίσης να αναζητήσουν εχθρούς και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να βρουν καλύτερους εχθρούς από τη Ρωσία».

Προηγούμενες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι η Μόσχα προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές του 2016 και του 2020. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.