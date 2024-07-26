Κρεμλίνο: «Πράκτορας του εξωτερικού» η ρωσόφωνη εφημερίδα BILD

Ως «πράκτορα του εξωτερικού» ταξινομεί πλέον τη ρωσόφωνη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας BILD το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω των ψευδών, όπως εκτιμά, πληροφοριών, οι οποίες θα παρουσίαζαν μια αρνητική εικόνα των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ρωσόφωνη έκδοση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 «για να ενημερώσει τους Ρώσους για τον πόλεμο πέρα από την κρατική προπαγάνδα». Η «BILD στα ρωσικά» έχει περισσότερους από 330.000 συνδρομητές στο You Tube και σχεδόν 60.000 στο Telegram. «Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας. Καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών Ρώσων σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο δημιουργός της, Μακσίμ Κουρνίκοφ.

Η ταξινόμηση της «BILD στα ρωσικά» ως «ξένου πράκτορα» σημαίνει στην πράξη ότι σε κάθε ανάρτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για «δημοσίευμα ξένου πράκτορα» ώστε το κοινό να μην εμπιστεύεται τα ρεπορτάζ. Πριν από δύο χρόνια, η Ρωσία είχε αποκλείσει την ιστοσελίδα «bild.de».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

