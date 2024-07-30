Η Επιτροπή παρουσιάζει νέο εργαλείο που βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας δημιούργησαν ένα εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας, το οποίο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των δραστηριοτήτων τους. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις και διατίθεται δωρεάν σε 32 γλώσσες.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ψηφιακή ωριμότητά τους με βάση έξι βασικά κριτήρια: ψηφιακή στρατηγική της επιχείρησης, ψηφιακή ετοιμότητα, βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, διαχείριση των δεδομένων, αυτοματοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και πράσινος ψηφιακός μετασχηματισμός. Χάρη σ’ αυτές τις πληροφορίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα την ψηφιακή ανάπτυξή τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές από τον τοπικό τους ευρωπαϊκό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας. Επιπλέον, άλλοι φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network) και οι βιομηχανικοί συνεργατικοί σχηματισμοί, μπορούν να επωφεληθούν από το εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας για να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την εποπτεία τους να ψηφιοποιηθούν και να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Αποτελούμενο από 228 κόμβους, το δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Με 151 κόμβους να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» της Επιτροπής και 77 να στηρίζονται από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους, το δίκτυο αποτελεί καταλύτη για την ψηφιακή καινοτομία και ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ψηφιακής δεκαετίας για υιοθέτηση της ΤΝ, του υπολογιστικού νέφους και/ή των μαζικών δεδομένων από τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Το δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, μαζί με την υπηρεσία ΤΝ που επί του παρόντος στελεχώνεται, θα δημιουργήσουν μια υπηρεσία μίας στάσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες που αναζητούν λύσεις ΤΝ και ψηφιακού μετασχηματισμού.

