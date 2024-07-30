Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των τριών μικρών κοριτσιών που υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν κατά την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αρχικά κατονομάστηκε η εννιάχρονη Άλις ντα Σίλβα Αγκιάρ με καταγωγή από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Το πορτογαλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως ο γενικός πρόξενος της χώρας στο Μάντσεστερ είναι έτοιμος να παράσχει στους γονείς της μικρής όποια βοήθεια χρειάζονται.

Η εννιάχρονη Άλις έγινε το τρίτο θύμα της επίθεσης, καθώς υπέκυψε στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Τα δύο άλλα νεκρά κορίτσια είναι η εξάχρονη Μπίμπι Κινγκ και η επτάχρονη Έλσι Ντοτ Στάνκομπ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Η οικογένεια της Μπίμπι δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τη συντριβή» που αισθάνονται, ενώ οι γονείς της Άλις δήλωσαν: «Συνέχισε να χαμογελάς και να χορεύεις όπως σου αρέσει, πριγκίπισσά μας».

Ακόμα πέντε παιδιά και δύο ενήλικοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ των οποίων η 35χρονη Λιάν Λούκας, διοργανώτρια του μαθήματος χορού που παρακολουθούσαν τα κορίτσια την ώρα της επίθεσης.

Το αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια θερινού εργαστηρίου χορού με μουσική της Τέιλορ Σουίφτ. Θαυμαστές της διάσημης ποπ σταρ έχουν ήδη συγκεντρώσει πάνω από 102.000 λίρες για τους συγγενείς των θυμάτων.

Το δημοτικό συμβούλιο του Σέφτον, δήμου στον οποίο υπάγεται το Σάουθπορτ, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ολονυκτίας απόψε στη μνήμη των θυμάτων.

