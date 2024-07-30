Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ορκίστηκε πρόεδρος

Ο Πεζεσκιάν γίνεται ο ένατος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο νέος, μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου, σε μια τελετή που μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση.

Ο Πεζεσκιάν γίνεται έτσι ο ένατος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ως πρόεδρος, ενώπιον του Κορανίου και του ιρανικού λαού, ορκίζομαι στον παντοδύναμο Θεό να είμαι ο φύλακας της επίσημης θρησκείας, του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του συντάγματος της χώρας», είπε ο νέος πρόεδρος, ο οποίος διαδέχεται στο αξίωμα τον Εμπραχίμ Ραϊσί που σκοτώθηκε τον Μάιο όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark