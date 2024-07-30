Ιράν: Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ορκίστηκε πρόεδρος

Ο νέος, μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου, σε μια τελετή που μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση.

Ο Πεζεσκιάν γίνεται έτσι ο ένατος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ως πρόεδρος, ενώπιον του Κορανίου και του ιρανικού λαού, ορκίζομαι στον παντοδύναμο Θεό να είμαι ο φύλακας της επίσημης θρησκείας, του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του συντάγματος της χώρας», είπε ο νέος πρόεδρος, ο οποίος διαδέχεται στο αξίωμα τον Εμπραχίμ Ραϊσί που σκοτώθηκε τον Μάιο όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

