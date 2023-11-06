Δύο ισραηλινοί συνοριοφύλακες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν πως περιέθαλψαν μια ισραηλινή στρατιωτίνα η οποία τραυματίσθηκε σοβαρά, ηλικίας 20 ετών, καθώς και ένα άλλο πρόσωπο που τραυματίσθηκε ελαφρά, επίσης 20 ετών.

Σύμφωνα με τους Τhe times of Israel, που επικαλούνται την ισραηλινή αστυνομία, ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος και κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε σε αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει τον έναν σοβαρά. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί απάντησαν με αποτέλεσμα «να υπάρξει εξουδετέρωση των τρομοκρατών», αναφέρει η ίδια πηγή.

Παράλληλα, η αστυνομία επισημαίνει ότι ένας ακόμη ύποπτος συνελήφθη στο σημείο. «Η σχέση του με τον δράστη και την επίθεση διερευνάται», λέει η αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης αναγνωρίζεται από την αστυνομία ως ένας 16χρονος κάτοικος της συνοικίας Ισαουίγια της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ο τομέας της επίθεσης παραμένει αποκλεισμένος και ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιάακοβ Σαμπτάι, έχει μεταβεί επιτόπου.

Στις 12 Οκτωβρίου ένας Παλαιστίνιος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ είχε ανοίξει πυρ στο ίδιο μέρος τραυματίζοντας δύο στρατιώτες, πριν σκοτωθεί ο ίδιος.

Επίσης στις 30 Οκτωβρίου ένας Παλαιστίνιος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ είχε σκοτωθεί αφού είχε μαχαιρώσει και τραυματίσει έναν ισραηλινό αστυνομικό κοντά σε πρατήριο βενζίνης στην ίδια περιοχή.

Από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη φονική επίθεση που εξαπολύθηκε από τη Χαμάς στο Ισραήλ, η ένταση έχει αυξηθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Παλιά Πόλη, που έχει ερημώσει από τους τουρίστες.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τουλάχιστον 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά στρατιωτών ή ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.