Εκατοντάδες Ρώσοι συγκεντρώθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία για τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Στάλιν

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία για να τιμήσουν τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Στάλιν, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια στον τάφο του που βρίσκεται εκεί κοντά, στο τείχος του Κρεμλίνου.

Ορισμένοι κρατούσαν σοβιετικές σημαίες, άλλοι πορτρέτα του αδυσώπητου ηγέτη που γεννήθηκε στη Γεωργία το 1878. «Χωρίς την επιστροφή του Στάλιν στη Ρωσία εμείς, οι Ρώσοι και άλλοι αυτόχθονες λαοί της Ρωσίας δεν θα επιβιώσουμε», διαβεβαίωσε ο Βλαντίμιρ Κβάτσκοφ, 74 ετών, απόστρατος συνταγματάρχης της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (GRU). «Θα χαιρόμασταν αν επέστρεφε ένας τέτοιος ηγέτης», συμφώνησε και ο Γιούρι, ένας άλλος συνταξιούχος που πήγε στην Κόκκινη Πλατεία για να τιμήσει τον Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, τον «πατερούλη», όπως τον αποκαλούσε η σοβιετική προπαγάνδα.



🎪 Today on the anniversary of #Stalin's death, supporters of the #Communist Party of #Russia brought flowers to Red Square, where the dictator is buried. Party head Gennady Zyuganov gave a speech - he spoke of Stalin's "genius in directing military operations." pic.twitter.com/Cllhy6ZF94