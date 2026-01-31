Λογαριασμός
Η Ροντρίγκεζ μετατρέπει κέντρο κράτησης σε αθλητικό κέντρο και προτείνει την αμνηστία των κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας έδωσε εντολή να κατατεθεί ο νόμος περί αμνηστίας στην Εθνοσυνέλευση & ανακοίνωσε το κλείσιμο διαβόητου κέντρου κράτησης

Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε την Παρασκευή μια πρόταση «νόμου περί αμνηστίας» για εκατοντάδες κρατούμενους στη χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais.

«Ανακοινώνω έναν γενικό νόμο περί αμνηστίας και δίνω εντολή να κατατεθεί αυτός ο νόμος στην Εθνοσυνέλευση για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης στη Βενεζουέλα», δήλωσε σε εκδήλωση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας.

Η Ροντρίγκεζ δήλωσε επίσης ότι το διαβόητο κέντρο κράτησης Helicoide της Βενεζουέλας στην πρωτεύουσα Καράκας, το οποίο ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει εδώ και καιρό ως τόπο συνεχιζόμενων κακοποιήσεων κατά κρατουμένων, πρόκειται να μετατραπεί σε κέντρο αθλητισμού και κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την El Pais.

Helicoide

Το διαβόητο κέντρο κράτησης, Χελικόιντε, στο Καράκας της Βενεζουέλας
