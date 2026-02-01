Τουλάχιστον εννέα Βενεζουελάνοι απελευθερώθηκαν την Κυριακή από μια διαβόητη φυλακή του Καράκας, μεταξύ των οποίων και ο ακτιβιστής Χαβιέρ Ταρασόνα, σύμφωνα με πληροφορίες από συγγενή του, ενώ οι οικογένειες των κρατουμένων παραπονέθηκαν ότι η διαδικασία ήταν πολύ αργή.

«Μετά από 1.675 ημέρες, τέσσερα χρόνια και επτά μήνες, έφτασε η μέρα που τόσο πολύ περιμέναμε, ο αδελφός μου Χαβιέρ Ταρασόνα είναι ελεύθερος», δήλωσε ο Χοσέ Ραφαέλ Ταρασόνα στο X. «Η ελευθερία του ενός είναι ελπίδα για όλους».

Οι απελευθερώσεις πολιτικών κρατούμενων έχουν επιταχυνθεί από τότε που η Βενεζουέλα ανακοίνωσε μια πολιτική αποφυλακίσεων στις 8 Ιανουαρίου, μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου, σημειώνει το Reuters.

Ο Ταρασόνα είναι διευθυντής της FundaRedes, η οποία παρακολουθεί τις παραβιάσεις από ένοπλες ομάδες της Κολομβίας και τον στρατό της Βενεζουέλας κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2021, κατηγορούμενος για τρομοκρατία και συνωμοσία.

