Η Αίγυπτος προστέθηκε σήμερα στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox, με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή να επικαλείται λόγους προστασίας των ανηλίκων.

Το Roblox έχει ήδη απαγορευτεί σε αρκετές χώρες – μεταξύ αυτών η Ρωσία, το Κατάρ, η Τουρκία και το Ιράκ.

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο της πρόσβασης στη πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας ότι περιέχει περιεχόμενο βίαιο ή ακατάλληλο για παιδιά.

Η γερουσιαστής Ουαλάα Χέρμες προειδοποίησε ότι η υπερβολική χρήση της πλατφόρμας Roblox θα μπορούσε να οδηγήσει σε «άγχος, εκφοβισμό και υποκίνηση βίας» μεταξύ των παιδιών.

Τον προηγούμενο μήνα ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε ζητήσει αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών από κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, χωρίς να αναφερθεί σε ηλικιακό όριο.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας Roblox δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η εταιρεία έχει προσφερθεί να συζητήσει το θέμα με τις αιγυπτιακές αρχές προκειμένου «να προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα και να αποκαταστήσει γρήγορα την πρόσβαση» στο διαδικτυακό παιχνίδι.

Η πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από την αμερικανική Roblox Corporation, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται τον δικό τους κόσμο παιχνιδιών. Εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ ανηλίκων, το Roblox χρησιμοποιείται καθημερινά από σχεδόν 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Roblox Corporation, το 2024 τέσσερις στους δέκα χρήστες ήταν κάτω των 13 ετών.

Η πλατφόρμα έχει επικριθεί για ανεπαρκή προστασία των ανήλικων χρηστών, ιδίως από σεξουαλικά αρπακτικά.

Η εταιρεία έχει απορρίψει αυτές τις κατηγορίες, ενώ τους τελευταίους μήνες ανακοίνωσε νέες δικλείδες ασφαλείας για την ενίσχυση του γονικού ελέγχου. Στα τέλη Νοεμβρίου ανακοίνωσε επίσης ένα νέο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, υποχρεωτικό για την πρόσβαση στην ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας.

Πηγή: skai.gr

