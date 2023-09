Έφθασαν στις ΗΠΑ οι Αμερικανοί κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ιράν - Δείτε βίντεο

Οι πέντε Αμερικανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ιράν επέστρεψαν σήμερα στις ΗΠΑ, τερματίζοντας την «εφιαλτική» τους φυλάκιση, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή τους με πέντε Ιρανούς που κρατούνταν στις ΗΠΑ και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 6 δισεκ. δολαρίων.

Βγαίνοντας από το αεροσκάφος, οι πέντε Αμερικανοί έγιναν δεκτοί από συγγενείς και φίλους με χαμόγελα, γέλια και εμφανή συγκίνηση, σύμφωνα με βίντεο από το αεροδρόμιο.

