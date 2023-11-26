Γαλλία: 41χρονος σκότωσε τις τρεις μικρές του κόρες

Ένας άνδρας ηλικίας 41 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία και ομολόγησε ότι σκότωσε τις τρεις κόρες του, ηλικίας 4, 10 και 11 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Αλφορτβίλ, στα προάστια του Παρισιού.

Η εισαγγελία του Κρετέιγ επιβεβαίωσε τον θάνατο «τριών μικρών κοριτσιών, 4, 10 και 11 ετών».

Ο πατέρας πήγε το απόγευμα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα της Διέππης, στη Νορμανδία και δήλωσε ότι σκότωσε τα παιδιά του. Αστυνομικοί πήγαν τότε στο σπίτι του στο Αλφορτβίλ και βρήκαν νεκρά τα τρία κορίτσια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν με μαχαίρι και τα πτώματά τους ήταν καλυμμένα με μια κουβέρτα.

Το τρίτο παιδί βρισκόταν σε έναν καναπέ.

Ο κατ’ ομολογίαν δράστης είχε καταδικαστεί στο παρελθόν πολλές φορές για βιαιοπραγίες σε βάρος της συζύγου του και των παιδιών του.

Μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα είπε ότι οι δύο γονείς είχαν εναλλασσόμενη επιμέλεια των παιδιών τους.

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η μητέρα των παιδιών και η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει μέχρι αργά απόψε.

Ο εισαγγελέας του Κρετέιγ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση αύριο το μεσημέρι.

Οι αστυνομικές αρχές κατέγραψαν το 2021 64.300 θύματα (αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2020) ενδοοικογενειακής, μη συζυγικής, βίας. Στο 80% των περιπτώσεων τα θύματα ήταν ανήλικα και περισσότερα από τα μισά (59%) ήταν γυναίκες.

Πριν από περίπου έναν μήνα, στις 29 Οκτωβρίου, ένας χωροφύλακας σκότωσε τις τρεις κόρες του μέσα στο σπίτι τους στο Βεμάρ, κοντά στο Παρίσι, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.