Αποθέωση για την Εργκίν Αταμάν στο «Sinan Erdem Hall»!



Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει στο σπίτι της ομάδας στην οποία λατρεύτηκε, για την εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» με την Εφές, με τους φίλους που βρίσκονται στο γήπεδο να τον αποθεώνουν τόσο κατά την είσοδό του στο παρκέ, όσο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομάδων!

🇹🇷 Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Sinan Erdem'e geri döndü. pic.twitter.com/5Q6rVIHv4h — Fotomaç (@fotomac) December 5, 2023

Erdem Can evine dönen Ergin Ataman'ı karşıladı 🤝pic.twitter.com/cAbr7U6q5n — Do Deka (@dodekabasket) December 5, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.