Αποθεώθηκε πριν το τζάμπολ στο «Sinan Erdem Hall» o Εργκίν Αταμάν - Δείτε βίντεο

Την αποθέωση από τους φίλους της Εφές που βρίσκονται στο «Sinan Erdem Hall» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό AKTOR, γνώρισε ο Εργκίν Αταμάν!

Ataman

Αποθέωση για την Εργκίν Αταμάν στο «Sinan Erdem Hall»!

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει στο σπίτι της ομάδας στην οποία λατρεύτηκε, για την εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» με την Εφές, με τους φίλους που βρίσκονται στο γήπεδο να τον αποθεώνουν τόσο κατά την είσοδό του στο παρκέ, όσο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομάδων!

