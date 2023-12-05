Αποθέωση για την Εργκίν Αταμάν στο «Sinan Erdem Hall»!
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει στο σπίτι της ομάδας στην οποία λατρεύτηκε, για την εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» με την Εφές, με τους φίλους που βρίσκονται στο γήπεδο να τον αποθεώνουν τόσο κατά την είσοδό του στο παρκέ, όσο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομάδων!
Coach Ataman enters the court of Sinan Erdem Sports Hall 👏🏼@AnadoluEfesSK - #paobcaktor pic.twitter.com/nq6eCAAZWl— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 5, 2023
🇹🇷 Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Sinan Erdem'e geri döndü. pic.twitter.com/5Q6rVIHv4h— Fotomaç (@fotomac) December 5, 2023
Erdem Can evine dönen Ergin Ataman'ı karşıladı 🤝pic.twitter.com/cAbr7U6q5n— Do Deka (@dodekabasket) December 5, 2023
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.