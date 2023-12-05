Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο ”αθόρυβος” Παλάσιος – Η συνεισφορά του ”Τούκου” στην ομάδα

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος και η βοήθεια που δίνει στον Παναθηναϊκό, πόσα γκολ έχει ο Αργεντίνος

Παλάσιος

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος φέτος είναι αθόρυβος, αλλά βοηθητικός και ουσιώδης στο παιχνίδι. Μπορεί ο Αργεντίνος μπορεί να μην έχει πάρει μέχρι στιγμής τα ”credits” που του αναλογούν, όμως βγάζει ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης των ”πρασίνων” έχει πετύχει κάποια γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, αν και η παρουσία του είναι αθόρυβη, ενώ επίσης βρίσκεται μέσα σε πολλά γκολ.

Πηγή: skai.gr

ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός
