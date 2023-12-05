Μια οικογένεια θα... χωριστεί στα δύο απόψε στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του αποκάλυψε πως ο γιος του, 13 ετών πλέον, θα υποστηρίζει την αγαπημένη του ομάδα και όχι αυτή στην οποία εργάζεται από το καλοκαίρι ο πατέρας του.



«Προσπαθώ να πείσω τον Σαρπ Αταμάν να είναι ουδέτερος από το πρωί, τουλάχιστον με τη λευκή φανέλα, αλλά φυσικά ο Σαρπ είχε μεγάλη δέσμευση στην Εφές. Πέρασε 5 χρόνια ως μέλος της ομάδας στα αποδυτήρια και τελικά δεν είναι επαγγελματίας. Είμαι επαγγελματίας, έτσι εξελίχθηκαν οι συνθήκες. Είμαι σε έναν σημαντικό σύλλογο που είναι αντίπαλος της Εφές. Ο Σαρπ από την άλλη θα είναι μπροστά μας με τα δικά του συναισθήματα με τη φανέλα της Εφές. Είμαι καλός οπαδός της Γαλατασαράι, μέλος του Κογκρέσου της Γαλατασαράι, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τον Σαρπ οπαδό της Γαλατασαράι. Υποστηρικτής της Μπεσίκτας. Μερικές φορές λέω ακόμη και ότι όταν σταματήσουμε την προπονητική, ίσως παίξουμε για την προεδρία της Γαλατασαράι, αλλά ο Σαρπ εξακολουθεί να λέει ότι είναι από την Μπεσίκτας. Δυστυχώς, θα στηρίξει την Εφές εναντίον μου. Λοιπόν, τουλάχιστον ενώνει αυτόν τον ενθουσιασμό ερχόμενος και φορώντας τη φανέλα του σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα στους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού», τόνισε ο Τούρκος προπονητής.

«Θα είναι ένα περίεργο συναίσθημα απόψε. Μετά από πολύ καιρό, θα παίξω εδώ για πρώτη φορά με την Αναντολού Εφές ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πέρασαν πολλές καλές μέρες και πολλά καλά χρόνια. Είναι αδύνατο να ξεχάσω τις αναμνήσεις που πέρασα εδώ. Μπορώ να τα νιώσω όταν κοιτάζω τις σημαίες εδώ. Άλλωστε αυτά είναι τα πράγματα στον επαγγελματισμό και θα γίνει ένας σημαντικός αγώνας της EuroLeague. Κάθε αγώνας είναι πολύ σημαντικός στην EuroLeague. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε με το μυαλό μας», πρόσθεσε.



Για τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν οι γηπεδούχοι είπε: «Η EuroLeague είναι ένας πολύ μακρύς μαραθώνιος. Μέχρι στιγμής η Αναντολού Εφές προχωρά χωρίς απώλειες εκτός από τον εντός έδρας αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ως εκ τούτου, μπορώ να πω ότι είχε καλή απόδοση στον εντός έδρας χώρο. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Αν και τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες παίζουμε στην ίδια θέση χωρίς τους δύο σημαντικούς μας παίκτες, τον Παπαπέτρου και τον Ερνανγκόμεθ. Φυσικά οι τραυματισμοί στην Εφές έχουν αυξηθεί. Δεν είναι μόνο για αυτόν τον αγώνα, βρισκόμαστε σε διπλή εβδομάδα και υπάρχει άλλη μια διπλή εβδομάδα στα τέλη Δεκεμβρίου. Είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.