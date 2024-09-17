Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιαπωνία που είναι άνω των 100 ετών σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τους 95.000 με σχεδόν το 90% να είναι γυναίκες, όπως προέκυψε σήμερα από κυβερνητικά στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν περαιτέρω την εξελισσόμενη δημογραφική κρίση που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως καθώς ο πληθυσμός της γηράσκει και συρρικνώνεται.

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία ζούσαν 95.119 εκατοντάχρονοι, δηλαδή κατά 2.980 περισσότεροι από χρόνο σε χρόνο, με 83.958 από αυτούς να είναι γυναίκες και 11.161 άνδρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Την Κυριακή, δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών έδειξαν ότι περίπου 36,25 εκατομμύρια πολίτες της Ιαπωνίας είναι 65 ετών και άνω το 2024, αντιπροσωπεύουν το 29,3% του πληθυσμού, επίπεδο που αποτελεί νέο ρεκόρ.

Με αυτό το ποσοστό, η Ιαπωνία κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα (25,3%), το Πουέρτο Ρίκο (24,7%) και την Ιταλία (24,6%), σημείωσε το υπουργείο χθες.

Η Ιαπωνία είναι επί του παρόντος η χώρα με τον γηραιότερο εν ζωή άνθρωπο παγκοσμίως, την Τομίκο Ιτούκα, η οποία γεννήθηκε στις 23 Μαΐου το 1908 και είναι 116 ετών, σύμφωνα με το Gerontology Research Group που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η προηγούμενη κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ ήταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, η οποία πέθανε τον περασμένο μήνα στην Ισπανία σε ηλικία 117 ετών.

Η Ιτούκα ζει σε οίκο ευγηρίας της Ασίγια, στη νομαρχία Χιόγκο της δυτικής Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Λέει συχνά "ευχαριστώ" στο προσωπικό του οίκου ευγηρίας και εκφράζει νοσταλγία για τη γενέτειρά της, προσθέτει το υπουργείο.

"Δεν έχω καμία ιδέα για το ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας μου", είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία --110 ετών-- ο Κιοτάκα Μιζούνο.

Ο Μιζούνο, ο οποίος ζει στην Ιουάτα, στη νομαρχία Σιζουόκα της κεντρικής Ιαπωνίας, μαζί με την οικογένειά του, ξυπνάει κάθε πρωί στις 6:30 και τρώει τρία γεύματα ημερησίως χωρίς να είναι επιλεκτικός.

Το χόμπι του είναι να ακούει ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, περιλαμβανομένου του σούμο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει μια σταθερά επιδεινούμενη πληθυσμιακή κρίση καθώς ο όλο και αυξανόμενος γηραιός πληθυσμός της συνεπάγεται πως μεγεθύνονται τα ιατρικά και κοινωνικά κόστη και συρρικνώνεται το εργατικό δυναμικό το οποίο τα καλύπτει.

Το 2023, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 595.000 ανθρώπους σε σύγκριση με το 2022, υποχωρώντας πλέον στα 124 εκατ. κατοίκους.

Η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να επιβραδύνει τη μείωση του πληθυσμού της χωρίς σημαντική επιτυχία ενώ σταδιακά επεκτείνει την ηλικία συνταξιοδότησης με τα 65 χρόνια να είναι πλέον ο κανόνας για όλους τους εργοδότες για το οικονομικό έτος 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

