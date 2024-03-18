Για μικροπολιτική αντιπαλότητα κατηγόρησε τη Δευτέρα Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία δεν εκταμιεύεται.

Μία ταχεία απόφαση του αμερικανικού Κονγκρέσου για την βοήθεια προς την Ουκρανία είναι «κρίσιμης σημασίας», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι την ώρα που ο ουκρανικός στρατός υποφέρει από την έλλειψη πυρομαχικών αντιμέτωπος με τον ρωσικό στρατό, κατά την διάρκεια συνάντησής του με το αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Είναι για μας κρίσιμης σημασίας το αμερικανικό Κονγκρέσο να ολοκληρώσει γρήγορα όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και να λάβει μία τελική απόφαση» για το πακέτο των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία που είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μήνες εξαιτίας της μικροπολιτικής αντιπαλότητας ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.