Λίγο περισσότερο από 87% συγκέντρωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στις ρωσικές προεδρικές εκλογές, μία επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της σύγχρονης Ρωσίας.

«Ο Πούτιν έχει καλές πιθανότητες να κυβερνήσει περισσότερο από τον Ιωσήφ Στάλιν», παρατηρεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Στο τέλος της νέας εξαετούς θητείας του, την οποία εξασφάλισε στις τωρινές προσχηματικές εκλογές, ο Πούτιν θα συμπληρώνει 31 χρόνια στην εξουσία».

Βέβαια, αυτό που διακρίνει τον Πούτιν από τον Στάλιν είναι η μαζική τρομοκρατία: «Ο Ρώσος πρόεδρος δεν φυλακίζει και σκοτώνει πολίτες αδιακρίτως, αλλά στρέφεται στοχευμένα εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και όσων θεωρεί "προδότες”. (…) Ενώ ο Στάλιν διεξήγαγε ανοιχτά πόλεμο ενάντια στον ίδιο του τον λαό, ο Πούτιν επιτρέπει στην πλειοψηφία του πληθυσμού να διάγει μία αρκετά ήσυχη ζωή. Ακόμη και τώρα: ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας μάλλον απουσιάζει από την καθημερινότητα όσων δεν εμπλέκονται άμεσα σε αυτόν».

Ωστόσο, «η ιδεολογική και οικονομική κινητοποίηση για έναν επικό πόλεμο της Ρωσίας απέναντι στη Δύση αντιτίθεται στη μέχρι τώρα προσπάθεια του Κρεμλίνου να κρατήσει την πολιτική μακριά από τη ζωή της παθητικής πλειοψηφίας στο όνομα της σταθερότητας. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση ήταν εμφανής και στην προεκλογική εκστρατεία (…) στόχος ήταν να μη θορυβηθούν οι Ρώσοι. Εξάλλου από τις εκλογές αυτές δεν εξαρτάται ούτε η Ρωσία, ούτε η υπόλοιπη Ευρώπη – ο νικητής ήταν ούτως ή άλλως γνωστός και το υποτιθέμενο αποτέλεσμα δεν παίζει κανέναν ρόλο», καταλήγει η FAZ.

Η ZEIT Online εστιάζει από την πλευρά της στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που έλαβαν χώρα την ημέρα των εκλογών στα πλαίσια του κινήματος «Μεσημέρι κατά του Πούτιν»: «Τα πλήθη ψηφοφόρων που συγκεντρώθηκαν στις 12.00 η ώρα στις δυτικές μεγαλουπόλεις της Ρωσίας προκάλεσαν εντύπωση. Γι’ αυτό και η διαμαρτυρία αυτή ήταν επιτυχής, αναδεικνύοντας επιπλέον πως υπάρχουν πολλοί Ρώσοι που δεν γουστάρουν τον Πούτιν. Ωστόσο είναι αμφίβολο το εάν οι συγκεντρώσεις αυτές θα αφήσουν κάτι πίσω τους. Η κρατική τηλεόραση έχει τραβήξει τις ουρές που σχηματίστηκαν και μπορεί να προωθήσει το υλικό στην κρατική υπηρεσία ασφαλείας. Και οι προπαγανδιστές μπορούν να παρουσιάσουν το γεγονός ως απόδειξη πως πράγματι η προσέλευση στις εκλογές ξεπέρασε το 70%».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.