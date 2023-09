ΕΕ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΞ της Πολωνίας για τις βίζες επί πληρωμή σε μετανάστες Κόσμος 23:03, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας και τα πολωνικά προξενεία έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ένα εκτεταμένο παράνομο δίκτυο μέσω του οποίου χορηγούνταν πολωνικές βίζες σε μετανάστες έναντι πληρωμής