Γερμανία: Ζητά εξηγήσεις από την Πολωνία για τις βίζες σε μετανάστες έναντι ανταλλάγματος Κόσμος 20:02, 19.09.2023

Η πολωνική κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για «συνέργεια» σε ένα σύστημα μέσω του οποίου μεσολαβητές πληρώνονταν για να χορηγούνται βίζες σε μετανάστες με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς να έχει προηγηθεί ο κατάλληλος έλεγχος