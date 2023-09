Λαβρόφ: «Μη ρεαλιστικά» το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας και η αναβίωση της συμφωνίας για τα σιτηρά Κόσμος 21:48, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είναι τελείως ανέφικτο, δήλωσε ο Λαβρόφ για το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων που προωθεί το Κίεβο