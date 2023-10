Μεσανατολικό: 1.400 οι νεκροί μας λέει το Ισραήλ- 2.450 σκοτώθηκαν στην Γάζα λέει η Χαμάς Κόσμος 18:26, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο προηγούμενος απολογισμός του Ισραήλ έκανε λόγο για 1.300 νεκρούς