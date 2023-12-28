Εξάπλωση του κορωνοϊού και στις γάτες εκτός Κύπρου;

Από τις αρχές της χρονιάς χιλιάδες γάτες πέθαναν στην Κύπρο από μία μετάλλαξη του κορωνοϊού, η οποία μολύνει ζώα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκε τώρα ήδη το πρώτο κρούσμα, ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι η νέα μετάλλαξη κορωνοϊού που προσβάλλει γάτες θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.

Η Κύπρος είναι γνωστή και ως το "νησί των γατιών", καθώς ζουν εκεί αναρίθμητα αδέσποτα ζώα. Και όπως και με αρκετά αδέσποτα σκυλιά από τη νότια Ευρώπη, πολλοί αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο γατάκι από την Κύπρο, το οποίο μάλιστα συχνά παίρνουν μαζί τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Επικίνδυνη μετάλλαξη για τα αιλουροειδή

Οι κορωνοϊοί στις γάτες είναι γνωστοί εδώ και καιρό. Πολλές γάτες είναι φορείς του λεγόμενου κορωνοϊού της γάτας (FCoV-23), οι περισσότερες από τις οποίες δεν αρρωσταίνουν ή εμφανίζουν μόνο ήπια συμπτώματα - αν εμφανίζουν.

Μόνο σε περίπτωση μετάλλαξης του ιού μπορεί η λοίμωξη να εξελιχθεί σε περιτονίτιδα και στη συνέχεια να εμφανιστούν σοβαρότερα συμπτώματα, όπως εμετός και διάρροια, απώλεια βάρους, πυρετός και αναπνευστικά προβλήματα ή ακόμη και φλεγμονή στα μάτια. Σε σοβαρές περιπτώσεις η μετάλλαξη αυτή μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε βλάβες στο νευρικό σύστημα, ενώ αν αφεθεί χωρίς θεραπεία ο ιός μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

Φάρμακα για ανθρώπους και γάτες

Σύμφωνα με βρετανική μελέτη, η νέα παραλλαγή είναι εξαιρετικά μολυσματική, εξαπλώνεται δηλαδή γρήγορα, μολύνοντας έτσι γάτες όλων των ηλικιών. Η μετάδοση γίνεται κατά πάσα πιθανότητα απευθείας από γάτα σε γάτα, έχοντας αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώδους περιτονίτιδας των αιλουροειδών. Πρόκειται για μία νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού, F-CoV-23: ένας ανασυνδυασμός του κορωνοϊού της γάτας (FCov) και του κορωνοϊού του σκύλου (CCov).

Στην Κύπρο η χρήση του φαρμάκου molnupiravir για τον ανθρώπινο κορωνοϊό εγκρίθηκε και για τη θεραπεία αιλουροειδών που νοσούν από τον ιό. Εξάλλου σύμφωνα με μελέτες η αντιική ουσία GS-441524 έχει επίσης αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Τα φάρμακα αυτά μπορούν να κάνουν δυνατή τη θεραπεία τουλάχιστον για τις οικόσιτες γάτες. Το ενδεχόμενο όμως να λάβουν αντίστοιχη θεραπεία οι χιλιάδες γάτες που ζουν αδέσποτες στη φύση είναι μάλλον απίθανο.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: skai.gr

