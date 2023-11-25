Μετά από ώρες καθυστερήσεων, το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής στη συμφωνία ομήρων, επιβεβαιώνει ότι 13 Ισραηλινοί και 7 ξένοι υπήκοοι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, ενώ 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελέυθεροι από το Ισραήλ «απόψε».

«Τα εμπόδια στην απελευθέρωση των ομήρων ξεπεράστηκαν μέσω των επαφών του Κατάρ-Αιγύπτου και με τις δύο πλευρές», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί.

After a delay, obstacles to release of prisoners were overcome through Qatari-Egyptian contacts with both sides, and 39 Palestinian civilians will be released tonight, while 13 Israeli hostages will leave Gaza in addition to 7 foreigners. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

Ο Ματζέντ αλ-Ανσαρί ανέφερε ότι οκτώ παιδιά και πέντε γυναίκες θα απελευθερωθούν σύντομα από τη Γάζα, όπως και επτά αλλοδαποί υπήκοοι που κρατήθηκαν όμηροι στη Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σε αυτή τη φάση από το Ισραήλ είναι 33 ανήλικοι και έξι γυναίκες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί, καλώντας τον να δράσει προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στην εφαρμογή της συμφωνίας για τις ομήρους, είπε στους Times of Israel αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

«Επαναλαμβάνουμε την εκτίμησή μας προς τους εταίρους μας στις διαμεσολαβιτικέρς προσπάθειες, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις κοινές προσπάθειες που απομάκρυναν τα εμπόδια στην εφαρμογή των όρων της συμφωνίας για σήμερα», προσθέτει ο αλ-Ανσαρί.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας των ομήρων θα γίνει απόψε και εξέφρασε ευχαριστίες προς την Αίγυπτο και το Κατάρ επειδή διασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί η προσωρινή εκεχειρία με το Ισραήλ.

Ειδικότερα, η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο την εκτίμησή της για τις προσπάθειες υπό την ηγεσία του Κατάρ και της Αιγύπτου για τη διασφάλιση της συνέχισης της προσωρινής συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που ξεκίνησε την Παρασκευή, αναφέρει το Reuters.

Η Χαμάς ανέφερε σε δήλωση ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ επιβεβαίωσαν τη δέσμευση του Ισραήλ σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς θα συνεχίσει με την τετραήμερη εκεχειρία που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ μετά από επτά εβδομάδες πολέμου.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» ότι τα ζητήματα έχουν επιλυθεί και ότι η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων θα συνεχιστεί ακόμη απόψε.

Στον «αέρα» για ώρες η συμφωνία εκεχειρίας

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων όταν η Χαμάς καθυστέρησε να προχωρήσει στην παράδοσή τους, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προειδοποιούσε ότι αν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν και πάλι επιχειρήσεις.

