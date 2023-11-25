Νετανιάχου: Σε διαβούλευση με τους αρχηγούς ασφαλείας για την κρίση

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με όλα τα στοιχεία ασφαλείας προκειμένου να επαληθεύσει ότι η δεύτερη φάση προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί, αναφέρει σε ανακοίωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, δημοσίευμα των Times of Israel, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε τηλεφωνικές διαβουλεύσεις με όλους τους αρχηγούς ασφαλείας του Ισραήλ σχετικά με το πώς θα προχωρήσει εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τη σημερινή ομάδα ομήρων από τη Γάζα μέχρι τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Μεταξύ αυτών που καλούνται είναι ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant, ο υπουργός του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου Benny Gantz, ο αρχηγός του επιτελείου IDF Herzi Halevi, ο αρχηγός της Mossad David Barnea και ο επικεφαλής της Shin Bet Ronen Bar, αναφέρουν πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Μπαρνέα λέγεται ότι ενημερώνει την ηγεσία για τις επαφές του με τους μεσολαβητές του Κατάρ και ο Μπαρ για την αλληλεπίδρασή του με τους Αιγύπτιους.

Τόσο η Αίγυπτος όσο και το Κατάρ φέρεται να προσπαθούν να σώσουν τη συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές που λένε ότι δεν γνωρίζουν εάν η κρίση θα επιλυθεί.

Πηγή: skai.gr

