Νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες προσπαθούν να δημιουργήσουν δύο γυναίκες από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, διανύοντας διαδρομή 804 χιλιομέτρων με παιδικά αυτοκίνητα.

Η Κάσι και η φίλη της, Λόρεν καταγράφουν τις περιπέτειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού ξεκίνησαν από το Τζάκσονβιλ το ταξίδι με τα παιδικά αυτοκίνητα.

Women Attempting 500-mile Journey In Toy Cars : March 20 (UPI) -- A pair of Florida women are attempting to create a new Guinness World Record by driving 500 miles down the state's coast in a pair of toy cars. https://t.co/ghribmGEqP pic.twitter.com/wPDcWsspUh — Florida Explorers (@fltrek) March 22, 2024

Οι γυναίκες στοχεύουν να φθάσουν στο Point Buoy το νοτιότερο σημείο στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, στο Κι Γουέστ σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών.

Ο οργανισμός των Ρεκόρ Γκίνες δεν περιλαμβάνει, όπως τόνισαν, επί του παρόντος κάτοχο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε με αυτοκίνητο-παιχνίδι και ενέκρινε την αίτησή τους να είναι οι πρώτες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Ήρθε σαν τρελή ιδέα επειδή είχαμε αυτά τα αυτοκίνητα από παιδιά» δήλωσε η Λόρεν στο δίκτυο WJXT-TV. «Συνηθίζαμε να κυκλοφορούμε με αυτοκίνητα-παιχνίδια ως παιδιά και πάντα θέλαμε να κάνουμε μια απόπειρα για το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες. Άρα πιστεύουμε ότι αυτός θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να τιμήσουμε την παιδική μας ηλικία» συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα με την προσπάθεια κατάκτησης του ρεκόρ συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις για ζώα, όπως το Δίκτυο για το Κόκκινο Πάντα στο Νεπάλ, το Κέντρο Διάσωσης Ζώων της Κόστα Ρίκα και το Καταφύγιο Άγριων Πτηνών στο Μιζούρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

