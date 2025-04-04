Αιματηρή επίθεση από άνδρα με μαχαίρι στην Ουάσινγκτον - Επτά τραυματίες

Άντρας με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε εφτά άτομα στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν βαριά όταν ένας άντρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιτέθηκε με μαχαίρι σε κεντρικό σημείο της Ουάσινγκτον. Όλοι οι τραυματίες είναι ενήλικες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα βορειοανατολικά της πόλης, κοντά σε πανεπιστήμιο για ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο οι αρχές, το απέκλεισαν και κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.