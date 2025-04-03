Να συνέλθει από το σοκ προσπαθεί ολόκληρος ο πλανήτης από τους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος. Η επιβολή δασμού 20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους Ευρωπαίους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους καθώς προετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση.

«Αυτή η απόφαση είναι μια καταστροφή για τον οικονομικό κόσμο», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

«Οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το μήνυμα από την ΕΕ, είναι ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί.

Η Ευρώπη «βαθμονομεί» την απάντησή της

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς σκοπεύει να συνομιλήσει με τους Αμερικανούς ομολόγους του για τους δασμούς αύριο, Παρασκευή.

«Θα ενεργήσουμε με ηρεμία, προσεκτικά σταδιακά, με ενοποιημένο τρόπο, καθώς βαθμονομούμε την απάντησή μας, ενώ θα δώσουμε επαρκή χρόνο για συνομιλίες», είπε.

Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ένα αποτελεί σοβαρό πλήγμα με τις κυβερνήσεις κάθε κράτους - μέλους να προσπαθούν να κατευνάσουν τους φόβους της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μέχρι την Τετάρτη φαινόταν πιο απρόθυμη από άλλες τις χώρες να αντεπιτεθεί κάλεσε εκτάκτως τους υπουργούς και τους επιχειρηματίες σε μια σύνοδο κορυφής. Η Ιταλία εξάγει αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και κρασί αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ, δήλωσε στο BBC ο Αλεσάντρο Απολίτο από την κύρια οργάνωση αγροτών της χώρας Coldiretti.

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η ΕΕ επέβαλε δασμούς 39% σε αμερικανικά προϊόντα, επιμένοντας στην πραγματικότητα ότι ήταν μόλις 3%.

«Είναι απλώς μια δικαιολογία για να τιμωρηθούν οι χώρες και να εφαρμοστεί στείρος προστατευτισμός. Ο εμπορικός πόλεμος θα επηρεάσει τους πάντες, αλλά θα χτυπήσει περισσότερο από όλους αυτόν που τον επιβάλλει», προειδοποίησε.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κρατούν την ανάσα τους

Το Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο φοβάται μείωση κατά 14% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ειδικά σε μηχανήματα και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα πακέτο ύψους 14,1 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ώστε να αναζητήσουν νέες αγορές πέρα ​​από τις ΗΠΑ.

Η Σλοβακία είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες χώρες της ΕΕ, λόγω της μεγάλης της εξάρτησης από τις βιομηχανικές εξαγωγές. Ορισμένοι οικονομολόγοι προειδοποιούν για βαθιά πτώση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 2,5% σε μόλις δύο χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε για πιθανή πτώση 0,4% της παραγωγής της φέτος.

Η γαλλική κυβέρνηση ακόμη και πριν από τις ανακοινώσεις του Τραμπ, είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω την αναμενόμενη ανάπτυξη για φέτος στο 0,7%.

Οι οινοπαραγωγοί στη Γαλλία είναι πιθανό να πληγούν σημαντικά. Ο επικεφαλής μιας από τις κύριες οργανώσεις οινοποιίας Jérôme Bauer, προειδοποίησε για καθαρή ζημία 1 δισ. ευρώ στη βιομηχανία κρασιού της Γαλλίας.

Οι οινοπαραγωγοί της Ιταλίας κρατούν επίσης την ανάσα τους.

«Έχουμε σταματήσει τις εξαγωγές για σχεδόν δύο εβδομάδες τώρα. Όλα έχουν παραλύσει, επειδή οι πελάτες δεν κάνουν παραγγελίες και οι εισαγωγείς δεν εισάγουν», λέει ο Στέφανο Λεόνε από το Marchesi Antinori, ένα οινοποιείο στην Τοσκάνη με πάνω από έξι αιώνες ιστορία.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 12 έως 13% των συνολικών πωλήσεων και ο Λεόνε λέει ότι η εταιρεία του βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Περιμένουμε να καταλάβουμε ποιες αποφάσεις θα ληφθούν, ανάλογα επίσης με τυχόν αντίμετρα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε ότι η χώρα θα λάβει κάποια μορφή διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα».

Το κλίμα στις αγορές της Ευρώπης ήταν ζοφερό καθώς οι επενδυτές πούλησαν μετοχές που θεωρούνταν πιο ευάλωτες στους δασμούς του Τραμπ. Μία από τις μεγάλες γερμανικές εταιρείες, η Adidas, είδε το 12% της αξίας της να εξαφανίζεται από το χρηματιστήριο.

«Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε να εξάγουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δασμοί μας επηρεάζουν ακόμη πιο άμεσα», λέει ο Ρόκο Μαντζιαρατσίνα ο οποίος διατηρεί μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που παράγει 20.000 μπουκάλια ελαιόλαδο το χρόνο στη Σικελία.

«Μόλις πριν από μια εβδομάδα, στείλαμε τα πρώτα 900 μπουκάλια μας στην αμερικανική αγορά».

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Σοφί Πρίμας δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον εμπορικό πόλεμο», αλλά πρόσθεσε ότι «η [Ευρωπαϊκή] Ένωση πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι ενωμένη γι' αυτό».

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, έσπευσε να επικαλεστεί μια «άνευ προηγουμένου επίθεση στο διεθνές εμπορικό σύστημα, το ελεύθερο εμπόριο και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού». Ωστόσο, η Γερμανία εξακολουθεί να περιμένει τον εν αναμονή καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για να σχηματίσει κυβέρνηση, επομένως εναπόκειται στον αναπληρωτή καγκελάριο Όλαφ Σολτς να επισημάνει ότι «η ισχυρότερη εσωτερική αγορά του κόσμου με 450 εκατομμύρια καταναλωτές» έδωσε δύναμη στην Ευρώπη.

Το ερώτημα είναι λοιπόν, πώς θα αντιδράσει η ΕΕ και άραγε μπορεί να μείνει ενωμένη;

Αντίποινα σε δύο βήματα

Η ΕΕ έχει δώσει ήδη μια πρώτη απάντηση στους δασμούς του Τραμπ. Από τα μέσα Απριλίου, ένα πρώτο πακέτο δασμών της ΕΕ αξίας έως και 26 δισ. ευρώ θα επιβληθεί σε αμερικανικά προϊόντα, ως αντίποινα για τους δασμούς 25% των ΗΠΑ στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο. Ωστόσο, αυτοί δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή δίνοντας περιθώριο στο να δοθεί μια λύση μέσω των διαπραγματεύσεων. Εάν όμως εφαρμοστούν θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γεωργικών, τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο αντιμέτρων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στα τέλη Απριλίου.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη «κρατάει πολλά χαρτιά». Περαιτέρω μέτρα δεν θα περιλαμβάνουν μόνο αμερικανικά προϊόντα, αλλά ενδεχομένως και τις ψηφιακές υπηρεσίες τους. Εάν η ΕΕ αποφασίσει να επιβάλει δασμούς ή περιορισμούς σε τεχνολογικές εταιρείες ή να περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ σε δημόσιες συμβάσεις, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό που ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει ως το «μεγάλο μπαζούκας» - πιο γνωστό ως Anti-Coercion Instrument (ACI). Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να λάβει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Ενώ η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών έσπευσε να καταδικάσει τους δασμούς των ΗΠΑ, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έριξε την ευθύνη στην ΕΕ. Άλλωστε ο ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Τραμπ στην Ευρώπη.

«Έχει αποδειχθεί ξανά ότι στις Βρυξέλλες ανίκανοι άνθρωποι ηγούνται των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι υποφέρουν επίσης από μια πολύ σοβαρή Τραμπφοβία», είπε ο Σιγιάρτο.

Αν και η Νορβηγία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Γιόνας Γκαρ Στέρε είπε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς 15% ήταν «άσχημα νέα» που θα είχαν συνέπειες για πολλές νορβηγικές εταιρείες και θέσεις εργασίας.

Η Νορβηγία είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγέας και ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ φοβάται ότι θα μπορούσε να πληγεί από μια «τριπλή συμπίεση». Όχι μόνο από τους δασμούς Τραμπ και τη χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά και από τα αντίμετρα της ΕΕ.

Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι ένας εμπορικός πόλεμος με πολλά θύματα.

Πηγή: skai.gr

