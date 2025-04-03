Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δηλώσεις της στην τηλεόραση της Rai, αναφέρθηκε στις συνέπειες των δασμών που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θεωρώ ότι η επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι λανθασμένη, ότι δεν ευνοεί ούτε την ευρωπαϊκή ούτε την αμερικανική οικονομία αλλά πιστεύω -παράλληλα - ότι δεν πρέπει να τροφοδοτούμε το κλίμα συναγερμού των τελευταίων ωρών», δήλωσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι στην αμερικανική αγορά η χώρα της εξάγει συνολικά το 10% των προϊόντων της και ότι «υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, αλλά δεν πρόκειται για την καταστροφή που κάποιοι παρουσιάζουν».

Όπως τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, «η χώρα της θα ξεκινήσει διάλογο με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά η ίδια δεν είναι πεπεισμένη ότι η καλύτερη επιλογή είναι να υπάρξει αντίδραση στους εμπορικούς δασμούς, με άλλους δασμούς». Όπως δήλωσε στη συνέχεια, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να ζημιώσει την οικονομία της χώρας της και για τον λόγο αυτό «πρέπει να ξεκινήσει μια ειλικρινής συζήτηση με τους Αμερικανούς, με στόχο την κατάργηση και όχι τον πολλαπλασιασμό των δασμών».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, τέλος, δήλωσε ότι στην Ευρώπη χρειάζεται απλούστευση των κανόνων, περισσότερο θάρρος στον τομέα της ενέργειας και ότι «ίσως, σε αυτή τη φάση, μια αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας θα ήταν αναγκαία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.