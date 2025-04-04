Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με νέα ανακοίνωσή του κατηγορεί το Ισραήλ ότι «έχει γίνει η μεγαλύτερη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια» και αποτελεί «στρατηγικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα, που προκαλεί χάος και τροφοδοτεί την τρομοκρατία».

«Ως εκ τούτου, προκειμένου να εδραιωθεί η ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, το Ισραήλ πρέπει πρώτα να εγκαταλείψει τις επεκτατικές πολιτικές του, να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει και να σταματήσει να υπονομεύει τις προσπάθειες για την εδραίωση της σταθερότητας στη Συρία», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει:

«Οι προκλητικές δηλώσεις των Ισραηλινών υπουργών κατά της χώρας μας αντικατοπτρίζουν την ψυχική τους κατάσταση, καθώς και τις επιθετικές και επεκτατικές πολιτικές της φονταμενταλιστικής και ρατσιστικής ισραηλινής κυβέρνησης.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί ενοχλούν το Ισραήλ οι εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, οι οποίες υπόσχονται πολλά για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής μας και υποστηρίζονται από ολόκληρο τον κόσμο.

Παρά την απουσία οποιασδήποτε πρόκλησης ή επίθεσης εναντίον του Ισραήλ στη Συρία, οι ταυτόχρονες αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορα σημεία χθες το βράδυ (2 Απριλίου) δεν έχουν άλλη εξήγηση από το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ τρέφεται από τη σύγκρουση.

Με τη στοχοποίηση της Τουρκίας, οι Ισραηλινοί υπουργοί δεν είναι δυνατόν να αποκρύψουν τη γενοκτονία που διέπραξαν στη Γάζα, τον ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του παλαιστινιακού λαού, την τρομοκρατία κατά των εποίκων, την πρόθεσή τους να προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη και τις επεκτατικές τους φιλοδοξίες πίσω από τις επιθέσεις τους στη Συρία και τον Λίβανο.

Με τις επιθέσεις του κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας των χωρών της περιοχής, το Ισραήλ έχει γίνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής μας. Ως στρατηγικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, το Ισραήλ προκαλεί χάος και τροφοδοτεί την τρομοκρατία.

Ως εκ τούτου, για την εδραίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, το Ισραήλ πρέπει πρώτα απ' όλα να εγκαταλείψει τις επεκτατικές πολιτικές του, να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει και να σταματήσει να υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Συρίας.

Είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για να αποτρέψει την ολοένα και πιο αλόγιστη επιθετικότητα του Ισραήλ».

Η τουρκική ανακοίνωση έρχεται στον απόηχο της δήλωσης από το Παρίσι του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, που κατηγόρησε την Άγκυρα ότι διαδραματίζει «αρνητικό ρόλο» στην περιοχή, λέγοντας πως «κάνουν τα πάντα για να έχουν τη Συρία ως τουρκικό προτεκτοράτο. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους».

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον της Συρίας και μεταξύ των στόχων ήταν δύο αεροπορικές βάσεις, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν «ένα σαφές μήνυμα και μια προειδοποίηση για το μέλλον, ότι δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ».

Είχαν προηγηθεί αναφορές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τουρκία προτίθεται να εγκαταστήσει αεροπορική βάση στη Συρία, και συγκεκριμένα την αεροπορική βάση Τ4 (Τίγιας) στα ανατολικά της Χομς, χωρίς να υπάρξει ρητή επιβεβαίωση ή διάψευση από την τουρκική κυβέρνηση. Η μοναδική αντίδραση από τουρκικής πλευράς ήλθε από πηγές του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες ζητούσαν από τους δημοσιογράφους «να μην δίνουν βάση στις αναρτήσεις που γίνονται εκτός από τις επίσημες δηλώσεις των αρχών».

Πηγή: skai.gr

