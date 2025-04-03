Το ωστικό κύμα από τη «βόμβα» δασμών που έριξε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμού στη Wall Street και τις χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο θα οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσμια αλλά και την αμερικανική οικονομία.

Εν μέσω της ολοένα εντεινόμενης αβεβαιότητας οι επενδυτές σήμερα υποχώρησαν ατάκτως από τις μετοχικές αξίες, αναζητώντας ασφάλεια στα λεγόμενα επενδυτικά «καταφύγια» όπως ο χρυσός και άλλα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος.

Στη Wall Street και οι τρεις βασικοί δείκτες από την αρχή της συνεδρίασης κινήθηκαν στο «βαθύ» κόκκινο και ολοκλήρωσαν την ημέρα με ισχυρές απώλειες, με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν μάλιστα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από το Ιούνιο και τον Μάρτιο του 2020, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατρακύλησε την Πέμπτη 1.680 μονάδες ή σχεδόν 4% χαμηλότερα και τερμάτισε τη συνεδρίαση στις 40.545 μονάδες.

Ο ευρύτερος S&P 500 «βυθίστηκε» κατά 4,84%, στις 5.396 μονάδες, εξανεμίζοντας κεφαλαιοποίηση ύψους 2 τρισ. δολαρίων, με τον δείκτη μάλιστα να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης.

Το ισχυρότερο πλήγμα ωστόσο δέχθηκε ο τεχνοβαρής δείκτης Nasdaq, που σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 6% και έκλεισε στις 16.550 μονάδες, παρασυρόμενος από την ισχυρή «βουτιά» μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο τίτλος της Apple κατέγραψε απώλειες άνω του 9%, η μετοχή της Nvidia έχασε σχεδόν 8%, ενώ ο τίτλος της Tesla έκλεισε με απώλειες 5,5%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Nike κατά 14,4% και η Gap κατά 20,4%.

Στο βαθύ κόκκινο έκλεισε και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, που ολοκλήρωσε την ημέρα 6,55% χαμηλότερα, στις 1.911 μονάδες, διευρύνοντας τις απώλειές του από το ιστορικό υψηλό του 2021 στο 20%.

Βαριές απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο «πανικός» που προκάλεσαν διεθνώς οι δασμοί του Τραμπ, οδήγησαν σε ισχυρή πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για ενδεχόμενη ύφεση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ισχυρή «βουτιά» 2,57% στις 523,12 μονάδες και ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της ευρωζώνης, κατρακύλησε 3,57% χαμηλότερα στις 5.112 μονάδες, με μεγάλους παίκτες του λιανικού εμπορίου με παγκόσμιο αποτύπωμα να δέχονται ισχυρό πλήγμα, όπως η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas που έκλεισε με πτώση 11%. Ισχυρές απώλειες 9,5% κατέγραψε και ο τίτλος του ναυτιλιακού κολοσσού Maersk, που θεωρείται και βαρόμετρο για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου.

Πτώση 3,9% σημείωσε και ο κλάδος των αυτοκινήτων, ως απόρροια των δασμών 25% που έχει επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ αυτοκίνητα, ενώ με βαριές απώλειες έκλεισαν επίσης ο κλάδος της τεχνολογίας (-4,5%) και οι τράπεζες (-5.6%). Αντίθετα, ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που παραδοσιακά αποτελεί μια αμυντική επιλογή σε περιόδους αναταράξεων, έκλεισε με άνοδο 3%.

Στο βαθύ κόκκινο κινούνται και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX ολοκλήρωσε την ημέρα με πτώση 3,08%, στη Γαλλία ο CAC 40 έκλεισε με απώλειες 3,31%, στην Ιταλία ο FTSE MIB κατέγραψε «βουτιά» 3,60% και στην Ισπανία ο IBEX 35 έχασε 1,02%.

Στη Βρετανία, εν τω μεταξύ, στην οποία η δασμολογική επίθεση του Τραμπ ήταν πολύ ηπιότερη καθώς επέβαλε δασμούς μόνο 10%, ο FTSE 100 έκλεισε με πτώση 1,55%.

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο πέφτει (–1,9%), μετά τη βουτιά των δεικτών στη Γουόλ Στριτ

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο υποχωρούσε κατά 1,9% τα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, την επομένη της βουτιάς των δεικτών στη Γουόλ Στριτ, εξαιτίας της επίθεσης που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλοντας καταιγισμό τελωνειακών δασμών σε εμπορικούς εταίρους της χώρας του.

Λίγο πριν από τις 03:10 (ώρα Ελλάδας), ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε 1,9% στις 34.074 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραφε ακόμη πιο ισχυρή πτωτική τάση, υποχωρώντας κατά 2,28%, στις 2.510 μονάδες,

Στο χρηματιστήριο της Σεούλ ο δείκτης Kospi άνοιξε με πτώση 1,5%, στο Σίδνεϊ ο βασικός δείκτης κατέγραφε απώλειες 1,33%.

Βουτιά της τάξης του 6,5% για το πετρέλαιο στον απόηχο των δασμών Τραμπ

Οι φόβοι ύφεσης που έχουν πυροδοτήσει οι σαρωτικοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ σε όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ αγαθά οδήγησε σε ισχυρές απώλειες το πετρέλαιο.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού (WTI) έκλεισε 4,76 δολάρια ή 6,64% χαμηλότερα, στα 66,95 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 11 Ιουλίου 2022, ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση κατά 4,81 δολάρια ή 6,42% στα 70,14 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση του από την 1η Αυγούστου 2022.

Νωρίτερα οκτώ χώρες μέλη του OPEC+ συμφώνησαν να αυξήσουν τη συνδυαστική παραγωγή τους κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα, αρχής γενομένης από τον Μάιο, επιταχύνοντας τις προγραμματισμένες αυξήσεις της παραγωγής ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν, σε βιντεοδιάσκεψη για τις συνθήκες στη διεθνή αγορά, αποφάσισαν να αυξήσουν τη συνδυαστική παραγωγή τους πολύ περισσότερο από την αύξηση σχεδόν κατά 140.000 βαρέλια την ημέρα που αναμενόταν.

Ισχυρή πτώση 1,77% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.678,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,77%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.712,13 μονάδες (+0,19%) και κατώτερη τιμή στις 1.676,28 μονάδες (-1,91%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 221,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.597.934 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 1,764 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,93%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,67%), του ΟΤΕ (+1,92%) και της Σαράντης (+0,31%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,85%), της Elvalhalcor (-4,18%), της Motor Oil (-3,96%), της Aegean Airlines (-3,73%), της Πειραιώς (-3,48%) και της Alpha Bank (-3,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 17.255.383 και 6.485.515 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 38,29 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 23 μετοχές, 87 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+10%) και Μπήτρος (+3,39%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,57%) και Έλαστρον (-7,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,0200 -2,71%

OPTIMA:15,3400 -3,16%

ΤΙΤΑΝ: 41,3500 -3,16%

ALPHA BANK: 2,1880 -3,36%

AEGEAN AIRLINES: 11,3500 -3,73%

VIOHALCO: 5,6900 -1,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,3600 -1,34%

ΔΑΑ:9,1300 -1,64%

ΔΕΗ: 13,6000 -1,73%

COCA COLA HBC:43,1400 +2,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,4500 -3,20%

ΕΛΠΕ:7,6150 -1,68%

ELVALHALCOR: 2,0650 -4,18%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,2760 -3,19%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,52%

EUROBANK: 2,4720 -4,85%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -0,30%

MOTOR OIL: 21,3600 -3,96%

JUMBO: 24,7600 -1,82%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:40,5000 -0,74%

ΟΛΠ:38,1500 -2,68%

ΟΠΑΠ: 18,3000 -2,03%

ΟΤΕ: 15,9100 +1,92%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,9900 -3,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1200 +0,31%

