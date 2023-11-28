Ένας 26χρονος άνδρας έγινε viral πριν λίγες ημέρες, όταν αποφάσισε να κάνει μπάνιο γυμνός σε ένα κανάλι με νερό στην Disneyland, μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών.

Το ευτράπελο συνέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Ο 26χρονος γδύθηκε εντελώς και μπήκε στο «ποταμάκι» του θεματικού πάρκου It’s a Small World, όπου γίνονται βόλτες με βάρκα και συνήθως οδηγούν παιδιά.

Οι επισκέπτες παρακολουθούσαν αρχικά άφωνοι ενώ στη συνέχεια - όταν η ασφάλεια της Disneyland και η αστυνομία τον απομάκρυναν από τον χώρο κυριολεκτικό σηκωτό – του φώναζαν: «Χαζέ…δεν ντρέπεσαι; Μπροστά στα παιδιά;».

A 26-year-old man was arrested at Disneyland after stripping down on the It's A Small World ride. Police say he was taken into custody on suspicion of indecent exposure and being under the influence of a controlled substance. pic.twitter.com/toRd8WRNrt — CBS News (@CBSNews) November 27, 2023

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για προσβολή της δημοσίας αιδούς και ότι ήταν υπό την επήρεια ουσιών.



Πηγή: skai.gr

