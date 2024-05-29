Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη τριών ανθρώπων που βαρύνονται με υποψίες ότι διέπραξαν «για λογαριασμό» της Ρωσίας εμπρησμούς, σε διάφορες περιοχές στην Πολωνία.

«Πρόκειται για νέες κρατήσεις στο πλαίσιο μιας έρευνας με επίκεντρο τις δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε στόχο να διαπράξει ενέργειες δολιοφθοράς, ιδίως εμπρησμούς, για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Γιάτζεκ Ντομπρίνσκι σε ένα δελτίο τύπου.

Τα άτομα που συνελήφθησαν, ένας Πολωνός και δύο Λευκορώσοι, τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση και βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές που φθάνουν έως την ισόβια κάθειρξη.

Το δελτίο τύπου αναφέρει επίσης τη σύλληψη, τον Ιανουάριο, ενός Ουκρανού, που προετοίμαζε εμπρησμούς στο Βρότσλαβ (δυτικά).

Τους τελευταίους μήνες, πολλές πυρκαγιές άγνωστης προέλευσης έχουν ξεσπάσει στην Πολωνία.

Η αστυνομία της χώρας ερευνά κυρίως μια φωτιά σε μια μεγάλη λαϊκή αγορά στη Βαρσοβία, όπου 1.400 μικρά καταστήματα, ιδιοκτήτες των οποίων ήταν κυρίως μέλη της βιετναμέζικης κοινότητας, καταστράφηκαν στα μέσα Μαΐου.

Εντούτοις, οι αρχές αρνούνται να πουν ξεκάθαρα εάν εξετάζεται ένα πιθανό σενάριο με εμπλοκή της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πρόσφατα ότι τους τελευταίους μήνες πολλές απόπειρες δολιοφθοράς και εμπρησμών έχουν λάβει χώρα στην Πολωνία για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αυτές οι απόπειρες «ευτυχώς, χάρη στην επαγρύπνηση των υπηρεσιών μας και των συμμάχων μας μπόρεσαν να αποφευχθούν», δήλωσε ο ίδιος στα μέσα Μαΐου.

Ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης ανακοίνωσε την ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας έπειτα από δραστηριότητες της Ρωσίας με στόχο να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στην Πολωνία.

Σήμερα επίσης, οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας έκαναν γνωστό ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος ενός Ουκρανού, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος κατηγορείται για «προκλήσεις» και «υποκίνηση κατασκοπείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

