Στην τελική ευθεία η δίκη του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σήμερα στο δικαστήριο του Μανχάταν για τις τελικές αγορεύσεις της δίκης του, την τελευταία πράξη πριν αποσυρθούν οι ένορκοι για να εκδώσουν την ιστορική ετυμηγορία τους, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «επικίνδυνη για την Αμερική», επιμένοντας ότι η δίκη αυτή «δεν θα έπρεπε να έχει γίνει» ενώ επιτέθηκε και πάλι στον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, αποκαλώντας τον «διεφθαρμένο».

Έπειτα από έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς θα έχουν σήμερα την τελευταία ευκαιρία τους για να πείσουν τους ενόρκους, επτά άνδρες και πέντε γυναίκες, σε μια υπόθεση με σοβαρότατο πολιτικό διακύβευμα για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο δικηγόρος του Τραμπ Τοντ Μπλανς είπε στους ενόρκους ότι οι εισαγγελείς δεν απέδειξαν ότι ο πελάτης του είναι ένοχος για παραχάραξη λογιστικών εγγράφων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αθώος. Δεν διέπραξε κανένα αδίκημα και ο εισαγγελέας δεν παρουσίασε αποδείξεις. Τελεία», είπε.

Στην αγόρευσή του ο Μπλανς θα προσπαθήσει να πείσει τους 12 ενόρκους ότι ο Τραμπ δεν συγκάλυψε τις αποδείξεις για τα χρήματα που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Θα επιχειρήσει επίσης να τορπιλίσει την αξιοπιστία του σημαντικότερου μάρτυρα κατηγορίας, του πρώην έμπιστου του Τραμπ, του Μάικλ Κόεν, για να σπείρει αμφιβολίες στους ενόρκους.

Η απόφασή πρέπει να είναι ομόφωνη.

Ο Κόεν ήταν εκείνος που έδωσε τα χρήματα, όπως υποστηρίζει κατ’ εντολή του Τραμπ, στην Στόρμι Ντάνιελς, ώστε να εξασφαλίσει ότι η ιστορία της δεν θα τον έπληττε πριν από τις εκλογές.

Στη συνέχεια, ο Κόεν αποζημιώθηκε από τον Τραμπ αλλά τα χρήματα που έλαβε χαρακτηρίζονταν «νομικά έξοδα» στα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας του μεγιστάνα, εξ ου και η κατηγορία της παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει από τους ενόρκους να παραμείνουν μέχρι αργά σήμερα στο δικαστήριο, ώστε και οι δύο πλευρές να ολοκληρώσουν τις αγορεύσεις τους.

Οι ένορκοι θα μπορέσουν έτσι να ξεκινήσουν από αύριο Τετάρτη τη σύσκεψή τους.

«Εσείς και μόνον εσείς είστε οι δικαστές των γεγονότων σε αυτήν την υπόθεση», είπε απευθυνόμενος στους ενόρκους.

Οι εισαγγελείς θα παρουσιάσουν τα δικά τους επιχειρήματα, προσπαθώντας να πείσουν για την ενοχή του Τραμπ «πέραν πάσης αμφιβολίας», μετά τους συνηγόρους υπεράσπισης, όπως συνηθίζεται στις ποινικές δικές στη Νέα Υόρκη.

«Γιατί δεν μπορεί η υπεράσπιση να μιλήσει τελευταία; Μεγάλο πλεονέκτημα, πολύ άδικο», έγραψε νωρίς σήμερα το πρωί σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Τραμπ θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών.

Είναι όμως απίθανο να οδηγηθεί στη φυλακή κάποιος που διαπράττει ένα τέτοιο αδίκημα για πρώτη φορά.

Η καταδίκη του δεν τον εμποδίζει επίσης να διεκδικήσει την προεδρία και να ορκιστεί πρόεδρος, εφόσον επανεκλεγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

