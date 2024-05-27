Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ καταδικαστεί για την υπόθεση χρηματισμού

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται για δεκάδες κακουργήματα σε τέσσερις υποθέσεις: δύο ομοσπονδιακές, μία στη Νέα Υόρκη και μία ακόμη στην Τζόρτζια.

Μετά από σχεδόν πέντε εβδομάδες, η τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης για την υπόθεση χρηματισμού από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, θα ξεκινήσει την Τρίτη και στη συνέχεια οι ένορκοι θα αποσυρθούν ώστε να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και να εκδώσουν την απόφασή τους.

Αν ο Τραμπ κριθεί ένοχος έστω και για μία κατηγορία θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώτος υποψήφιος μεγάλου κόμματος που θα θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, ο οποίος θα έχει καταδικαστεί.

Τι θα συμβεί εάν ο Τραμπ κριθεί ένοχος

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει την ενοχή του Τραμπ, πιθανότατα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραμείνει ελεύθερος όπως σε όλη τη διάρκεια της δίκης αφού έχει καταβάλλει εγγύηση μέχρι ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν να προγραμματίσει την ακροαματική διαδικασία για την ποινή που θα του επιβληθεί.

Ο δικαστής έχει πολλούς παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη κατά την επιβολή της ποινής, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας του Τραμπ, 77 ετών, της έλλειψης προηγούμενης καταδίκης και πιθανώς των παραβιάσεων των εντολών να παραμείνει σιωπηλός καθ΄όλη τη διάρκεια της δίκης.

Η ποινή μπορεί να περιλαμβάνει πρόστιμο, αναστολή ή επίβλεψη ή ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης.

Ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκήσει έφεση στην περίπ[τωση που βρεθεί ένοχος, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και περισσότερο. Στη συνέχεια, η νομική του ομάδα θα προσφύγει στο Εφετείο.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, είναι απίθανο ο Τραμπ να φύγει από το δικαστήριο με χειροπέδες ενώ αναμένεται να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση για το χρονικό διάστημα μέχρι να εκδικαστεί η έφεση.

Ποιους λόγους θα επικαλεστεί στην έφεση

Τα στοιχεία της σταρ των ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, θα μπορούσαν να είναι ένας λόγος. «Οι λεπτομέρειες που κατέθεσε η Ντάνιελς δεν ήταν πραγματικά απαραίτητες για τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίες», είπε η Άννα Κομίνσκι, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή της Νέας Υόρκης.

"Από τη μια πλευρά, οι λεπτομέρειές της την κάνουν αξιόπιστη ώστε να γίνει πιστευτή από τους ενόρκους. Από την άλλη, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η συγκεκριμένη τακτική μπορεί να αποβεί επιζήμια."

Η ομάδα υπεράσπισης του Τραμπ ζήτησε δύο φορές να κηρυχθεί κακοδικία κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Ντάνιελς, προτάσεις που απορρίφθηκαν από τον δικαστή.

Θα μπορούσε ο Τραμπ να πάει φυλακή;

Είναι πιθανό, αν και εξαιρετικά απίθανο, ο Τραμπ να εκτίσει ποινή πίσω από τα κάγκελα σε περίπτωση που κηρυχθεί ένοχος. Επίσης, οι 34 κατηγορίες που αντιμετωπίζει δεν επισύρουν αυστηρές ποινές καθώς για την κάθε μία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, ο δικαστής θα μπορούσε να μειώσει τις ποινές λόγω της ηλικίας του Τραμπ, την έλλειψη προηγούμενης καταδίκης του και το γεγονός ότι οι κατηγορίες αφορούν ένα μη βίαιο έγκλημα. Είναι επίσης πιθανό ο δικαστής να σταθμίσει τον πρωτοφανή χαρακτήρα της υπόθεσης, επιλέγοντας ίσως να αποφύγει να βάλει πίσω από τα κάγκελα έναν πρώην πρόεδρο και νυν υποψήφιο.

Υπάρχει επίσης ένα πρακτικό ζήτημα που περιπλέκει την υπόθεση. Ο Τραμπ, όπως όλοι οι πρώην πρόεδροι, δικαιούται δια βίου προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πράκτορες θα πρέπει να τον προστατεύσουν στη φυλακή.

Ακόμα κι έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσει ένα σωφρονιστικό σύστημα με έναν πρώην πρόεδρο ως κρατούμενο. Θα ήταν τεράστιος κίνδυνος για την ασφάλεια και θα χρειάζονταν πολλά χρήματα για να διασφαλίσουν την ασφάλειά του.

Θα μπορούσε ακόμα να είναι υποψήφιος για πρόεδρος;

Ναι, διότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ ορίζει σχετικά λίγες προϋποθέσεις ώστε να θεωρούνται επιλέξιμοι οι υποψήφιοι για την προεδρία: πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 ετών, να έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ και να έχουν ζήσει στις ΗΠΑ για τουλάχιστον 14 χρόνια. Δεν υπάρχουν κανόνες που να εμποδίζουν τους υποψηφίους με ποινικό μητρώο.

Ωστόσο, εάν κριθεί ένοχος από το δικαστήριο, το γεγονός θα μπορούσε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Μια δημοσκόπηση από το Bloomberg και το Morning Consult νωρίτερα αυτό το έτος έδειξε ότι το 53% των ψηφοφόρων σε βασικές πολιτείες θα αρνούνταν να τον ψηφίσουν αν καταδικαζόταν.

Θα μπορούσε δώσει χάρη στον εαυτό του;

Όχι, καθώς οι πρόεδροι μπορούν να χορηγούν χάρη σε όσους έχουν διαπράξει ομοσπονδιακά αδικήματα. Η υπόθεση για την απόκρυψη χρημάτων στη Νέα Υόρκη είναι πολιτειακή υπόθεση, που σημαίνει ότι δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τραμπ.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Τραμπ στην Τζόρτζια, όπου έχει κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό να ανατρέψει την οριακή ήττα του από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία κατά τις εκλογές του 2020.

Οι εξουσίες χάριτος δεν είναι σαφείς για τις δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις του Τραμπ, η μία εκ των οποίων αφορά στον υποτιθέμενο λάθος χειρισμό απόρρητων εγγράφων και η άλλη σχετικά με τη συνωμοσία για την ανατροπή των εκλογών του 2020.



