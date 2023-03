Αθώα η Γκουίνεθ Πάλτροου για το ατύχημα στο σκι – Ο διάλογός της με τον ενάγοντα μετά τη νίκη της

Αθώα από κάθε κατηγορία κρίθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου για το ατύχημα στο σκι με έναν 76χρονο. Σύμφωνα με τους ενόρκους υπαίτιος για το ατύχημα ήταν «100%» ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον.

Της επιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση ύψους 1 δολαρίου, ποσό που ζήτησε προκειμένου να καταδείξει ότι ήταν θέμα χρημάτων και της έδωσαν τη δικαίωση που αναζητούσε όταν επέλεξε να πάει σε δίκη αντί να συμβιβαστεί εξωδικαστικά.

Ενώ η Πάλτροου έφευγε από την αίθουσα του δικαστηρίου της Γιούτα νικήτρια, και κατά 1 δολάριο πλουσιότερη, άγγιξε τον ώμο του Σάντερσον και φέρεται να του ψιθύρισε: «σου εύχομαι να είσαι καλά», σύμφωνα με βίντεο της New York Post. Εμφανίστηκε να απαντά ανέκφραστος «ευχαριστώ καλή μου».

Η 50χρονη σταρ του Χόλιγουντ δικάστηκε με την κατηγορία της αμέλειας και της εγκατάλειψης αναφορικά με ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε στον 76χρονο Τέρι Σάντερσον ενώ έκανε σκι το 2016 στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο της Γιούτα.

Ο Σάντερσον μήνυσε την Πάλτροου το 2019 για 3,1 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι το ατύχημα στο χιονοδρομικό θέρετρο Deer Valley του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη και έβλαψε την κοινωνική του ζωή. Αφού ένας δικαστής απέρριψε την αρχική του μήνυση, ο Σάντερσον κατέθεσε εκ νέου για 300.000 δολάρια. Η Πάλτροου άσκησε αγωγή για μόλις 1 δολάριο - συν τις πιθανές εξαψήφιες αμοιβές των δικηγόρων - τις οποίες οι ένορκοι της επιδίκασαν, καθώς συμφώνησαν ότι για το ατύχημα ευθυνόταν ο συνταξιούχος.



Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA