«Έχασα μισή μέρα σκι»: Viral η απάντηση της Γκουίνεθ Πάλτροου στη δίκη για το ατύχημα σε πίστα σκι - Οι χιουμοριστικές αντιδράσεις

Viral έχει γίνει η απάντηση της Γκουίνεθ Πάλτροου κατά την διάρκεια της κατάθεσή της στη δίκη για τη σύγκρουση στη οποία ενεπλάκη το 2016 σε πίστα του σκι στη Γιούτα.

Ο 76χρονος Terry Sanderson έχει κάνει αγωγή στην Γκουίνεθ Πάλτροου κατηγορώντας την ότι προκάλεσε το ατύχημα και ζητά αποζημίωση 300.000 δολαρίων. Ισχυρίζεται ότι η απερισκεψία της προκάλεσε το ατύχημα και πως τα τραύματα που του προκάλεσε επηρέασε σημαντικά τη ζωή του. Η ηθοποιός «απάντησε» καταθέτοντας και εκείνη αγωγή, με την οποία διεκδικεί ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η σταρ του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στο δικαστήριο ρωτήθηκε για τις «απώλειες» που είχε υποστεί από τη συντριβή.

Η ηθοποιός απάντησε: «Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι».

H φράση της έγινε viral στα social media με τους χρήστες του Twitter να την χλευάζουν για την απάντησή της.

Στις αντιδράσεις «συμμετείχε» και η ηθοποιός Busy Philipps, η οποία δημοσίευσε μια selfie με την Jen Tullocon να ποζάρουν με κοκτέιλ στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι».

Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ειρωνικά έγραψαν ότι προσεύχονται για την Γκουίνεθ Πάλτροου. «Έχασες μισή ημέρα σκι; Σε παρακαλώ, πες το στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους από πόλεμο ή φυσικές καταστροφές. Ή εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε άλλος χρήστης των social media κάποιοι δημοσίευσαν σκωπτικά μιμίδια.

Thoughts and prayers to Gwyneth Paltrow, who suffered the loss of half a day of skiing. #GwynethPaltrow , #SkiTrial #SkiCrash #SkiCrashTrial #Celebrities pic.twitter.com/J3eafFr20S

«Σκέψεις και προσευχές στην Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία υπέστη απώλεια μισής ημέρας στο σκι», έγραψε ένα άτομο στο Twitter.

Κάποιος ανέβασε βίντεο από επεισόδια σε διαδηλωσε, με το σχόλιο: «Πλάνα από διαδηλωτές που είναι οργισμένοι με την είδηση ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε μισή ημέρα σκι όταν ένας 70άρης είχε την αυθάδεια να μπει στη βασιλική διαδρομή της στις πλαγιές».

stunning footage of protestors angry at the news of Gwyneth Paltrow’s irrevocably lost ‘half a day of skiing’ after a septuagenarian normie had the insolence to get in her regal way on the slopes pic.twitter.com/XkroiUOWc7