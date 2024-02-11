Σομαλία: Στρατιώτης σκόρπισε τον θάνατο σε βάση του Μογκαντίσου

Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ένας αξιωματικός από το Μπαχρέιν σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε «τρομοκρατική επίθεση» στη Σομαλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που στρατιωτικοί «εκτελούσαν τα καθήκοντά τους» στη διάρκεια εκπαίδευσης σομαλικών ενόπλων δυνάμεων σε βάση του Μογκαντίσου.

Δράστης της επίθεσης ήταν ένας Σομαλός, νεοσύλλεκτος στρατιώτης, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. «Ο στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον εκπαιδευτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σομαλών αξιωματικών, όταν εκείνοι άρχισαν να προσεύχονται», δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας στρατιωτικός που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Επεσήμανε ότι ο δράστης «είχε αυτομολήσει από την (τζιχαντιστική οργάνωση) Αλ Σεμπάμπ προτού στρατολογηθεί από τις δυνάμεις της Σομαλίας και των ΗΑΕ».

Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη βάση του Μογκαντίσου, υποστηρίζοντας ότι μαχητές της σκότωσαν 17 στρατιώτες.

Εδώ και 16 χρόνια η Αλ Σεμπάμπ διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, με σκοπό να την ανατρέψει και να επιβάλλει στη χώρα τη δική της ακραία εκδοχή του ισλαμικού νόμου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

