Ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς παραιτήθηκε σήμερα, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη χώρα για την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο (2024), όταν κατάρρευσε το γείσο του ανακαινισμένου σταθμού, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

BREAKING: Serbia’s Prime Minister Milos Vucevic steps down as anti-corruption protests grow over the deadly collapse of a concrete canopy which killed 15. https://t.co/pZOMKOt3xU January 28, 2025

Εδώ και σχεδόν δύο μήνες, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας είναι σχεδόν καθημερινές στη Σερβία, με αίτημα την τιμωρία της διεφθαρμένης κυβέρνησης και την απονομή δικαιοσύνης.

Χθες, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, παραδέχτηκε ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης έγιναν λάθη, κάλεσε τους φοιτητές να προσέλθουν σε διάλογο «για να επέλθει η ομαλότητα στην χώρα» και ανήγγειλε ανασχηματισμό.

Αφίσα διαδηλωτών με «ματωμένα» αποτυπώματα χεριών πάνω στα πρόσωπα του προέδρου και του πρωθυπουργού της Σερβίας

O Βούτσεβιτς είπε ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί σήμερα το πρωί της Τρίτης, μετά από αναφορές για επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών φοιτητών στη πόλη του του Νόβι Σαντ.

«Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει... το υψηλότερο επίπεδο ευθύνης», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα σήμερα..

«Για να μην ανεβάσω επιπλεόν τις εντάσεις στην κοινωνία, πήρα την απόφαση που μόλις ανακοίνωσα» δήλωσε ο Βούτσεβιτς. «Κάνω έκκληση σε όλους να κατευνάσουν τα πάθη και να επιστρέψουν στον διάλογο», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η παραίτησή του «θα επαναφέρει την ομαλότητα στην κοινωνία και την κανονικότητα στην λειτουργία των πολιτικών θεσμών»

Ο δήμαρχος του Νόβι Σαντ, Μίλαν Τζούριτς, αναμένεται επίσης να παραιτηθεί σήμερα.

Ο Βούτσεβιτς, ο οποίος κατάγεται από το Νόβι Σαντ, ήταν επίσης δήμαρχος της πόλης από το 2012 έως το 2022.

Η παραίτηση του Βούτσεβιτς είναι πιθανό να οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Η παραίτηση πρέπει να επιβεβαιωθεί από το κοινοβούλιο της Σερβίας, το οποίο έχει 30 ημέρες για να επιλέξει νέα κυβέρνηση ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Πηγή: skai.gr

