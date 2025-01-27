Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κατά της διαφθοράς προχωρούν οι φοιτητές στη Σερβία. Από τις 10:00 η ώρα σήμερα το πρωί ξεκίνησε ο αποκλεισμός σημαντικού οδικού κόμβου στο Βελιγράδι (Autokomanda) που θα διαρκέσει ένα εικοσιτετράωρο.

Από όλες τις πανεπιστημιακές σχολές στην πρωτεύουσα οι φοιτητές, πραγματοποιώντας πορεία, έφτασαν στο σημείο αποκλεισμού, όπου άρχισαν να στήνονται σκηνές και πάγκοι με τρόφιμα και πόσιμο νερό. Στο αποκλεισμό συμμετέχουν και οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του λυκείου μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές τους ενώ οι φοιτητικές οργανώσεις κάλεσαν και τους πολίτες που το επιθυμούν «να έρθουν για τσάι και κουβέντα».

Την πορεία των φοιτητών από την γεωπονική σχολή συνόδευαν και αγρότες με τα τρακτέρ τους που έφτασαν χθες, Κυριακή, το βράδυ από την Βοϊβοντίνα.

Στα πλακάτ που κρατούν οι φοιτητές δεσπόζουν τα «ματωμένα χέρια», που έγιναν σύμβολο του αγώνα κατά της διαφθοράς, και το σύνθημα: «Η διαφθορά σκοτώνει».

Mass protests continue in Serbia against President Vucic.



This demonstration took place yesterday in the country’s third largest city Niš pic.twitter.com/Iq3nAom206 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 27, 2025

Είναι εντυπωσιακή η συμπαράσταση του κόσμου. Χιλιάδες πολίτες φέρνουν στους φοιτητές τρόφιμα, νερό, χυμούς, είδη υγιεινής, κουβέρτες, σκηνές και ό,τι άλλο χρειάζονται για να περάσουν έξω όλη την νύχτα. Ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά από την έναρξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων εμφανίστηκε και η τροχαία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από τον χώρο όπου πραγματοποιείται ο αποκλεισμός. Η τακτική των αρχών μέχρι σήμερα ήταν να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων ώστε να προκαλείται χάος και αγανάκτηση στους πολίτες.

Οι φοιτητές των τεσσάρων δημόσιων Πανεπιστημίων της Σερβίας διαδηλώνουν για περισσότερο από δύο μήνες ζητώντας να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν κατέρρευσε το γείσο στον σιδηροδρομικό σταθμό και σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Ένα βασικό αίτημα των φοιτητών είναι να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σταθμού που διήρκησε τρία χρόνια και είχε ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από την τραγωδία. Τις φοιτητικές κινητοποιήσεις στηρίζουν και οι καθηγητές των πανεπιστημίων ενώ το τμήμα πολιτικών μηχανικών του πολυτεχνείου στο Βελιγράδι συνέταξε συγκεκριμένη λίστα εγγράφων που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν έγιναν παρατυπίες κατά την ανάθεση του έργου ανακαίνισης του σταθμού, την υλοποίηση και την παροχή άδειας λειτουργίας μετά την αποπεράτωση των εργασιών. Η σερβική κυβέρνηση ανέβασε σήμερα στην ιστοσελίδα της, για τρίτη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, νέα έγγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα δήλωνε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, αφού χαρακτηρίζει παράνομες τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, αναγγέλλει για σήμερα το απόγευμα «σημαντικές ειδήσεις για τους πολίτες της Σερβίας».

