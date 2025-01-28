Να σταλούν οι Ισραηλινοί στη… Γροιλανδία προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο Sky News, την πρώτη μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, αναφέρει πως το Ισραήλ και η Αμερική «θα ήταν τρελοί» να επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο που πρότεινε «εκκαθάριση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα, απαντώντας: «Η πρότασή μου είναι άλλη. Αντί για τους Παλαιστίνιους, να διώξετε τους Ισραηλινούς, πάρτε τους στη Γροιλανδία. Έτσι θα έχουμε με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια».

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είπε το Σάββατο ότι θα ήθελε η Ιορδανία και η Αίγυπτος να δεχτούν στα εδάφη τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα που έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ.

«Τρελό να επιτεθούν στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις»

Στη συνέχεια της συνέντευξής του ανέφερε πως: «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε επίθεση στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό το τρελό πράγμα. Αυτό είναι πραγματικά τρελό. Και αυτό θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε μια πολύ άσχημη καταστροφή».

Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ο Αραγτσί δήλωσε πως είναι έτοιμος για ακούσει τον Τραμπ, αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα από αυτό για να πειστεί το Ιράν ότι πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για συμφωνία, δεδομένου του τι συνέβη με την πρώτη.

«Η κατάσταση είναι διαφορετική και πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα από την άλλη πλευρά για να εξαγοράσει την εμπιστοσύνη μας... Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο εκτός από την "ωραία" λέξη και αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό», σχολίασε.

«Χαμάς και Χεζμπολάχ έχουν υποστεί ζημιά»

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είδε συμμάχους και φίλους να δολοφονούνται και να ανατρέπονται από την εξουσία και παραδέχθηκε ότι οι σύμμαχοι του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί, λέγοντας: «Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ έχουν υποστεί ζημιά. Ταυτόχρονα, όμως, ανοικοδομούν τους εαυτούς τους, διότι, όπως είπα, πρόκειται για μια σχολή σκέψης, για μια ιδέα, για έναν σκοπό, για ένα ιδανικό που θα υπάρχει πάντα».

