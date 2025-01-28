Όρμπαν και Λεπέν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση «Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά» στη Μαδρίτη

Το νεοσύστατο ακροδεξιό κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, το οποίο περιέχει λαϊκιστές όπως ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και η Μαρίν Λεπέν της Γαλλίας, θα διοργανώσει συγκέντρωση με τίτλο «Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά» στη Μαδρίτη στις 8 Φεβρουαρίου, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Politico.

Ο τίτλος της συγκέντρωσης είναι ένας φόρος τιμής στην προεκλογική εκστρατεία και τη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την οποία το κόμμα των Πατριωτών μιμείται τώρα σε όλη την Ευρώπη.

Το κόμμα των Πατριωτών, πνευματικό τέκνο του Όρμπαν που έχει ετήσιο προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ιδρύθηκε μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024 συγκεντρώνοντας τη λαϊκιστική ακροδεξιά της Ευρώπης με σκοπό να επηρεάσει τις Βρυξέλλες μέσα από τα θεσμικά της όργανα.

Από τους 720 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 86 ανήκουν στους Πατριώτες, καθιστώντας την έτσι την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Πατριώτες εκπροσωπούνται επί του παρόντος μόνο από τον Όρμπαν, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με την τρέχουσα μετατόπιση της πολιτικής εξουσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) της Αυστρίας, το οποίο είναι μέρος των Πατριωτών, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για κυβερνητικό συνασπισμό, με τον ηγέτη του Χέρμπερτ Κικλ να βρίσκεται σε πορεία προς την καγκελαρία της χώρας.

Στο μεταξύ, η Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων στη Γαλλία και θα μπορούσε να κερδίσει την προεδρία στις εκλογές του 2027, ενώ το αντικαθεστωτικό κόμμα ANO της Τσεχίας και ο ηγέτης του Αντρέι Μπάμπις βρίσκονται σε τροχιά να ηγηθούν της χώρας μετά τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου.

