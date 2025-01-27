Βούτσιτς: Ικανοποίησα όλα τα αιτήματα των φοιτητών, έπεται ανασχηματισμός

Ήπιος και διαλλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Παραδέχτηκε ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης έγιναν λάθη και υπήρξαν δηλώσεις που ενίσχυσαν το κλίμα διχασμού στην κοινωνία. Κάλεσε τους φοιτητές και την πανεπιστημιακή κοινότητα να προσέλθουν σε διάλογο «για να επέλθει η ομαλότητα στη χώρα». Ο Βούτσιτς ανήγγειλε ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Σε αυτούς τους δύσκολους πολιτικά καιρούς, έχει γίνει σαφές ποιος είναι έτοιμος να εργαστεί και να αγωνιστεί και ποιος όχι, και κατά συνέπεια αναμένω ότι πάνω από το 50% των υπουργών θα αντικατασταθεί σε μια πολύ επείγουσα αναδόμηση της κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας. Αναφερόμενος στα αιτήματα των φοιτητών, τα ανέλυσε ένα - ένα, υποστηρίζοντας ότι όλα έχουν ικανοποιηθεί.

Δήλωσε ότι μέχρι αύριο θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Σημειώνεται ότι η ανακατασκευή του σταθμού ολοκληρώθηκε τρεις μήνες πριν από την κατάρρευση του γείσου που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε ότι έγινε δεκτό και το αίτημα για αύξηση κατά 20% του προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνοντας ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αύξηση στους μισθούς των καθηγητών και την μείωση κατά 50% των διδάκτρων που πληρώνουν οι φοιτητές που δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Αναφερόμενος στο αίτημα να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις 13 φοιτητών και καθηγητών που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις υποσχέθηκε ότι ο ίδιος θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που του παρέχει το Σύνταγμα και θα τους αποδοθεί χάρη. Ο Βούτσιτς ανέφερε επίσης ότι ικανοποιήθηκε και το αίτημα των φοιτητών που αφορά την ποινική δίωξη 37 ατόμων που επιτέθηκαν στους φοιτητές κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι οι φοιτητές θα αποτιμήσουν θετικά την πρόθεση της κυβέρνησης να αποδεχθεί τα αιτήματα τους και θα επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι φοιτητές από σήμερα το πρωί πέρασαν σε πιο ριζοσπαστικές μορφές δράσης με το αποκλεισμό σημαντικού οδικού κόμβου στο Βελιγράδι που θα διαρκέσει 24 ώρες.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει ένα φεστιβάλ νέων με πολλές δραστηριότητες να εκτυλίσσονται παράλληλα. Κάποιοι φοιτητές παίζουν μπάσκετ, άλλοι βόλεϊ, κάποιοι σκάκι, σε κάποια σημεία μαγειρεύουν αλλού γίνονται διαλέξεις ή συζητήσεις, κάπου αλλού τραγουδάει η χορωδία και κάπου οι φοιτητές υποκριτικής παίζουν θεατρικά έργα…

Στους φοιτητές συμπαραστέκονται χιλιάδες πολίτες που φτάνουν συνεχώς οργανωμένα από διάφορα σημεία της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

