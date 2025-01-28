Τουρκία: Συνελήφθη καλλιτεχνική πράκτορας για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τις πανεθνικές διαδηλώσεις του 2013, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν μια γνωστή καλλιτεχνική πράκτορα με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να ανατρέψει την κυβέρνηση, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Η Αϊσέ Μπαρίμ συνελήφθη την Παρασκευή και οκτώ ηθοποιοί κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις στο δικαστήριο ως μάρτυρες στην υπόθεσή της.

Στη δήλωσή της στον εισαγγελέα, η Μπαρίμ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως είχε βρεθεί το 2013 σε περιοχή όπου γίνονταν διαδηλώσεις λίγες φορές ατομικά, ως παρατηρήτρια, και για να συνοδεύσει ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν.

Όπως φαίνεται από το έγγραφο του δικαστηρίου, η Μπαρίμ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως δεν συντονίσθηκε με ηθοποιούς, με τους οποίους συνεργαζόταν ούτε τους ζήτησε να υποστηρίξουν τις διαδηλώσεις.

«Η δουλειά μου ως μάνατζερ είναι να μανατζάρω την καριέρα των ηθοποιών με τους οποίους συνεργάζομαι και να τους αντιπροσωπεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν τις δικές τους ιδέες, βούληση και αποφάσεις. Δεν οργάνωσα κάτι κατευθύνοντας τις ιδέες τους», δήλωσε η Μπαρίμ, σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσής της.

Το 2013, μικρές διαδηλώσεις εναντίον σχεδίων να οικοδομηθεί ένα εμπορικό κέντρο στο Πάρκο Γκεζί, στην κεντρική Πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, εξελίχθηκαν σε διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά της κυβέρνησης σε όλη την Τουρκία. Ακολούθησε σκληρή καταστολή εκ μέρους των αρχών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Μπαρίμ είχε «εντατική επικοινωνία» με κατηγορουμένους στη δίκη για το Πάρκο Γκεζί τον καιρό των διαδηλώσεων. Στους κατηγορουμένους αυτούς περιλαμβάνεται ο επιχειρηματίας Οσμάν Καβαλά, ο οποίος καταδικάσθηκε τον Απρίλιο 2022 σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Ο Καβαλά βρέθηκε αντιμέτωπος με διάφορες κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες κατασκοπεία, χρηματοδότηση των διαδηλώσεων για το Πάρκο Γκεζί και ανάμιξη το 2016 στο αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν. Βρίσκεται στη φυλακή από το Νοέμβριο 2017.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε πως 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 8.000 τραυματίσθηκαν στο πλαίσιο της κρατικής καταστολής. Περισσότεροι από 3.000 συνελήφθησαν.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίζεται πως η καταστολή ήταν απαραίτητη, δεδομένων των απειλών για το κράτος, και έχει αποκαλέσει τους διαδηλωτές «πλιατσικολόγους» που χρηματοδοτούνταν εν μέρει από το εξωτερικό, ένας ισχυρισμός που διαψεύδεται από κατηγορούμενους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

