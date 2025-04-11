Το δεύτερο αεροπλανοφόρο που έστειλαν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που λένε πως σκοπό έχουν την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, έφθασε στην περιοχή επιχειρήσεων, γνωστοποίησαν χθες Πέμπτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν το τρέχον διάστημα εκστρατεία εντατικών βομβαρδισμών εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Το USS Carl Vinson, με πτέρυγα μάχης αποτελούμενη από χαμηλής παρατηρησιμότητας μαχητικά F-35, βρίσκεται πλέον στον τομέα ευθύνης της CENTCOM («κεντρική διοίκηση»), του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο πλευρό του USS Harry Truman, ανέφερε η ίδια μέσω X. Οι Χούθι έχουν αναλάβει επανειλημμένα την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του δεύτερου και της ομάδας κρούσης του.

Δεν διευκρινίστηκε πού ακριβώς στη Μέση Ανατολή πλέει η δεύτερη αεροναυτική δύναμη κρούσης.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2025

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωνε προχθές Τετάρτη πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 100 «στόχους» σε τομείς υπό τον έλεγχο των Χούθι αφότου άρχισαν στα μέσα Μαρτίου την πιο πρόσφατη εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι Χούθι άρχισαν να στοχοποιούν εμπορικά πλοία χονδρικά έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του καταστροφικού πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι Χούθι λένε πως στο στόχαστρο τους μπαίνουν πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ και τον βασικό στρατιωτικό υποστηρικτή του, τις ΗΠΑ, τονίζοντας πάγια πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Στα μέσα Μαρτίου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εφεξής θα θεωρεί το Ιράν «υπεύθυνο» για «κάθε τουφεκιά» — κάθε φορά που ανοίγουν πυρ οι Χούθι.

