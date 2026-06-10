Ο ισραηλινός στρατός απήγαγε δύο κατοίκους από χωριό στα σύνορα του νοτίου Λιβάνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός απήγαγε δύο κατοίκους του χωριού Κφαρ Σούμπα στα σύνορα του νότιου Λιβάνου.

Οι δύο άνδρες, ένας μέλος του δημοτικού συμβουλίου και ένας υπάλληλος του δήμου, συνελήφθησαν ενώ εκτελούσαν εργασίες άντλησης υδάτων και μεταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία.

Ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ και έδωσε εντολή σε κατοίκους τριών κοινοτήτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός απήγαγε δύο κατοίκους από χωριό στα σύνορα του νότιου Λιβάνου, όπως μετέδωσε σήμερα κρατικό λιβανικό μέσο ενημέρωσης, ενώ συνεχίζει τα πλήγματά του δηλώνοντας ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ και έδωσε εντολή στους κατοίκους τριών κοινοτήτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI), «ισραηλινή περίπολος συνέλαβε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Κφαρ Σούμπα και έναν υπάλληλο του δήμου ενώ εκτελούσαν εργασίες άντλησης υδάτων».

Οι δύο άνδρες «μεταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εξετάζει» τις πληροφορίες αυτές.

Το Κφαρ Σούμπα είναι ένα από τα λίγα χωριά των συνόρων όπου οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις εντολές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, που έχει πλέον καταλάβει ένα μέρος των νότιων περιοχών της χώρας.

Μεταξύ των χωριών υπάρχει μια χούφτα χριστιανικών κοινοτήτων των οποίων εκπρόσωποι χθες βράδυ κάλεσαν το λιβανικό κράτος «να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για να επιτρέψει τη μεταφορά ιατρικής βοήθειας και υγειονομικών ομάδων.

Η ανακοίνωση της «Ένωσης παραμεθόριων χριστιανικών χωριών» τονίζει ότι οι δρόμοι που οδηγούν στις κοινότητές τους είναι πλέον «αποκλεισμένοι ή εξαιρετικά επικίνδυνοι».

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Βορειότερα, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε σήμερα τα πλήγματά του, την επομένη βίαιων επιδρομών, ιδιαίτερα στην παράκτια πόλη της Τύρου, που στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

Το Ισραήλ έδωσε εντολή χθες σε όλους τους κατοίκους της πόλης αυτής και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προκαλώντας μαζική έξοδο των πολιτών.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους κατοίκους τριών χωριών στις περιφέρειες της Σιδώνας και της Ναμπατίγε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ενόψει πληγμάτων.

Τη νύχτα, η πόλη της Ναμπατίγε, που πλέον έχει σχεδόν ερημώσει, στοχοποιήθηκε από πολλά πλήγματα σύμφωνα με το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει στην περιφέρεια αυτή και κατέλαβε στις 31 Μαΐου το ιστορικό φρούριο Μποφόρ.

Από την πλευρά της, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα το πρωί τον ισραηλινό στρατό στην περιοχή αυτή.

Από την έναρξη, στις 2 Μαρτίου, του νέου πολέμου στον Λίβανο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.666 ανθρώπων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Η Χεζμπολάχ έχει σύρει τον Λίβανο σε αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο για να στηρίξει το Ιράν, που απαιτεί η όποια συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών στο λιβανικό μέτωπο.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο σε αντίποινα για πλήγματα της Ουάσινγκτον κατά ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ, σε μια νέα περιφερειακή ανάφλεξη ύστερα από την συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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