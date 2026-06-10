Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως τον Ιούλιο, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει επί της ουσίας κλειστό, προειδοποίησε την τρίτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (ΕΙΑ) των ΗΠΑ.

Το αργό Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο περίπου στα 105 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά η EIA σε έκθεσή της.

Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από την τιμή του καυσίμου πριν την έναρξη του πολέμου, οπότε κυμαινόταν στα 70 δολάρια το βαρέλι, αλλά και υψηλότερο από το τρέχον επίπεδο του Brent πέριξ των 91 δολαρίων.

Η EIA σημειώνει ότι η πρόβλεψή της βασίζεται στην εκτίμηση πως οι αποστολές πετρελαίου «θα παραμείνουν περιορισμένες και η παραγωγή πετρελαίου και τα αποθέματα θα μειωθούν» τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρόβλεψή της συνάδει με τις εκτιμήσεις αρκετών στη Wall Street. Η JPMorgan αναμένει ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 104 δολάρια το βαρέλι το τρίτο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ακόμη κι αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά αυτόν τον μήνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόβλεψη της EIA έρχεται σε αντίθεση με τους συχνούς ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης θα καταρρεύσουν μόλις επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν - η οποία έχει υποστηρίξει δεκάδες φορές ότι επίκειται σύντομα.

Στις νέες προβλέψεις της, η EIA αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ, προβλέποντας ότι κατά μέσο όρο το 2026 θα διαμορφωθεί στα 3,90 δολάρια και στα 3,64 δολάρια το επόμενο έτος. Τιμές αυξημένες σε σχέση με τα 3,88 και 3,62 δολάρια, αντίστοιχα, που ανέμενε στην έκθεσή της τον Μάιο.

Η ΕΙΑ επισημαίνει επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας θα ήταν ακόμη υψηλότερες, εάν η ζήτηση δεν είχε μειωθεί εξαιτίας ενός συνδυασμού σοκ από τις υψηλές τιμές, περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων και προσπαθειών εξοικονόμησης στην Ασία και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η EIA αναθεώρησε επίσης οριακά προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι η εγχώρια παραγωγή θα φθάσει τα 13,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για αμετάβλητη παραγωγή σε σχέση με τον περσινό μέσο όρο των 13,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.



Πηγή: skai.gr

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