Παρά τις προειδοποιήσεις, οι Χούθι απαντούν στον Τραμπ με επίθεση κατά του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα, μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον προπυργίων των φιλοϊρανών ανταρτών.

«Σε απάντηση στην (αμερικανική) επίθεση, οι ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση (...) κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman και των συνοδευτικών του πολεμικών πλοίων στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας», σύμφωνα με ανακοίνωση των Χούθι όπου διευκρινίζεται ότι οι δυνάμεις τους εκτόξευσαν 18 πυραύλους και ένα drone.

Η Ουάσινγκτον δεν επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του USS Harry Truman.

«Οι Χούθι θα συνεχίσουν να στοχεύουν αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις»

Ο αρχηγός του Χούθι, ο Αμπντέλ Μαλέκ αλ-Χούθι, κάλεσε τους Υεμενίτες να συγκεντρωθούν «κατά εκατομμύρια» αύριο για να διαμαρτυρηθούν για τις αμερικανικές επιθέσεις, κυρίως κατά της πρωτεύουσας Σαναά που προκάλεσαν τον θάνατο 53 ανθρώπων, περιλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Χούθι.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των Χούθι θα επιτίθενται κατά αμερικανικών εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνεχίζουν τις επιθέσεις τους».

«Οι Αμερικανοί θα είναι πλέον στόχος της απαγόρευσης της ναυσιπλοΐας όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους. Η απόφασή μας δεν αφορούσε παρά τον ισραηλινό εχθρό, αλλά στο εξής, οι ΗΠΑ περιλαμβάνονται επίσης», είπε ο Αμπντέλ Μαλέκ αλ-Χούθι.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο Αμειρκανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά των Χούθι θα συνεχιστούν έως ότου η μαχητική ομάδα σταματήσει τις στρατιωτικές της ενέργειες με στόχο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και παγκόσμια ναυτιλία.

Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε χθες μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε ότι, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων και των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο». Ταυτόχρονα ζήτησε από το Ιράν «να διακόψει αμέσως» την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούθι».

Ο ΟΗΕ καλεί σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση και παύση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Υεμένη

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλεί σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και παύση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» στην Υεμένη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

Επιπλέον κλιμάκωση «θα μπορούσε να επιδεινώσει τις περιφερειακές εντάσεις, να τροφοδοτήσει σειρά αντιποίνων που θ αμπορούσαν να αποστεθαροποιήσουν περαιτέρω την Υεμένη και την περιοχή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά προπυργίων των ανταρτών στην Υεμένη μετά τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου και κατά του Ισραήλ «σκότωσαν πολλά σημαντικά ηγετικά στελέχη», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς και προειδοποίησε το Ιράν: «Έως εδώ και μη παρέκει».

