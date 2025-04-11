Ο Ίλον Μασκ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η αποστολή του με σκοπό την περιστολή δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ θα επιτρέψει εξοικονόμηση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση, ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό που υποσχόταν στην αφετηρία.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι αναμένουμε εξοικονόμηση 150 δισεκ. δολαρίων το οικονομικό έτος 2026 χάρη στη μείωση της σπατάλης και της απάτης», τόνισε ο πολυδισεκατομμυριούχος απευθυνόμενος στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου ανοικτού στον Τύπο.

Για το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος, το οικονομικό έτος 2026 ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2025 κι ολοκληρώνεται την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τον Ίλον Μασκ, οι περικοπές θα φέρουν «καλύτερες υπηρεσίες για τους Αμερικανούς».

Διορισθείς από τον Ντόναλντ Τραμπ επικεφαλής επιτροπής της προεδρίας για την «κυβερνητική αποτελεσματικότητα» (DOGE), ο πλουσιότερος άνθρωπος στην υφήλιο διατυμπάνιζε αρχικά πως ο προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού κράτους, περί τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, θα μειωνόταν κατά 2 τρισεκ. δολάρια.

Κατόπιν χαρακτήριζε τον Ιανουάριο την εξοικονόμηση 1 τρισεκ. δολαρίου «σούπερ αποτέλεσμα».

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ χαρακτήρισε τις ομάδες του DOGE «φανταστικές», παροτρύνοντας τις να συνεχίσουν το «μακρύ ταξίδι» προς την περικοπή των δημοσίων δαπανών.

